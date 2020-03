In der Siegener Fißmer-Anlage soll nach dem Willen der Grünen nur das repariert werden, was defekt ist. Zudem soll für Barrierefreiheit gesorgt werden.

Stadtentwicklung Grüne: Siegener Fißmer-Anlage in jetziger Form erhalten

Siegen. Die Fißmer-Anlage in Siegen soll so bleiben, wie sie ist, fordern die Grünen. Es soll lediglich das repariert werden, was kaputt ist.

Zwar ruhen die Planungen in Sachen Fißmer-Anlage derzeit, die Grünen sprechen sich laut eigenen Angaben dennoch für den Erhalt Anlage in der jetzigen Form aus. Und zwar dauerhaft, wie es dazu in einem Schreiben der Ratsfraktion heißt.

„Das Geld für die Umsetzung der Pläne sollten wir uns endgültig sparen“, sagt Fraktionschef Michael Groß. „Wir wollen lediglich, dass das, was defekt ist, auch repariert wird, zum Beispiel der Brunnen.“ Auch für die Barrierefreiheit sollte zügig gesorgt werden.

Neue Förderanträge aus Siegen überflüssig

„Neue Förderanträge für eine Neugestaltung der Anlage halten wir aber für überflüssig. Grundsätzlich kann die Anlage so bleiben wie sie ist.“

Politisch will die Fraktion noch vor der Sommerpause einen Vorstoß unternehmen, um den Erhalt der Anlage auch per Ratsbeschluss sicherzustellen, heißt es weiter.

Schließlich gebe es Dutzende Orte „in unserer Stadt, für die eine Überplanung lohnt, die Fißmer-Anlage gehört da nach unserer Auffassung nicht zu“.

