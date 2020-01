Haben sich zu Beginn der Abrissarbeiten über das Großprojekt der KSG in der „Pfarrau“ in Neunkirchen ausgetauscht: (oben v.l.:) Bürgermeister Bernhard Baumann, Landrat Andreas Müller, (vorne v.l.:) Uwe Hübner, Geschäftsführer Bauwert Projekt Consult GmbH, Daniel Aktas, Geschäftsführer KSG, und Architekt Matthias Klein.

Neunkirchen. In Neunkirchen werden fünf Häuser abgetragen. An ihrer Stelle soll ein ökologisch modernes Wohnquartier entstehen mit insgesamt 49 Einheiten.

Großprojekt in Neunkirchen soll 49 neue Wohnungen schaffen

Ein Großprojekt der Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft (KSG) nimmt Fahrt auf: Der Abriss von sechs Häusern in der „Pfarrau“ in Neunkirchen hat begonnen. Bis Ende März werden insgesamt 36 Wohnungen mit 2100 m2 Wohnfläche abgetragen.

Neubau sinnvoller und wirtschaftlicher als Sanierung

Das betrifft die Häuser mit den Hausnummern 23, 25, 27, 28, 29 und 30. Anschließend wird eine Garagenanlage mit 30 Garagen abgerissen. Landrat Andreas Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der KSG, Bürgermeister Bernhard Baumann und Daniel Aktas, neuer Geschäftsführer der KSG (siehe Infobox), haben sich zum Start der Arbeiten vor Ort noch einmal über das Projekt ausgetauscht.

„Mit dieser Maßnahme übernehmen wir mit unserer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft einmal mehr eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Wohnungsmarktes in Siegen-Wittgenstein“, sagt Landrat Müller. Die Häuser stammen aus den 60er Jahren. Weil sie etwa bei Wärmedämmung und Schallschutz aktuellen Anforderungen längst nicht mehr genügten und es großen Unterhaltungsstau gebe, sei Abriss und Neubau sinnvoller und wirtschaftlicher als eine Sanierung.

Mieter geben grünes Licht für Bauprojekt

Das Konzept habe man in gutem Einvernehmen mit den Mietern hinbekommen. Bewohner, die das wollten, erhielten eine Ersatzwohnung der KSG. Das Unternehmen zahlte auch eine Pauschale für die Umzugskosten und bot besondere Umzugskonditionen an. Alle Mieter, die möchten, können hinterher wieder in die neuen Häuser einziehen und erhalten einen Rabatt von einem Euro pro Quadratmeter auf den neuen Mietpreis, so Geschäftsführer Daniel Aktas. Die KSG errichtet in der Pfarrau insgesamt fünf neue Gebäude und eine Heizzentrale. Das „Kesselhaus“ soll das gesamte Wohngebiet mit Wärme versorgen.

Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann begrüßt das Projekt: „Ich freue mich, dass Neunkirchen in diesem Bereich ein Wohnquartier erhält, das modernsten ökologischen Ansprüchen genügt und zugleich attraktiven und bezahlbaren Wohnraum bereitstellt, ohne bisherige Mieter zu verdrängen.“ Die zum Abriss vorgesehen Häuser stehen seit Jahresanfang leer. Derzeit finden Arbeiten zur Schadstoffsanierung statt. Parallel wird an Neubauplänen und Verkehrskonzept gearbeitet. Die Grundrisse der Häuser werden optimiert, um eine langfristige Vermietung zu ermöglichen. Insgesamt will die KSG hier 49 Wohnungen errichten.

