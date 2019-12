Kreuztal. Feuer neben der ehemaligen Jet-Tankstelle in der Marburger Straße in Kreuztal: Unklar ist, ob sich jemand in dem Haus befand.

Großeinsatz für Kreuztaler Feuerwehr: Wohnhaus in Flammen

Nicht bewohnt war das Zweifamilienhaus an der Marburger Straße in Kreuztal, in dem am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen ist. Rund 60 Feuerwehrleute aus Kreuztal, Ferndorf, Kredenbach und Fellinghausen waren im Einsatz.

Der Löschzug Kreuztal setzte die neue und die noch vorhandene alte Drehleiter ein – das half dabei, die hohen Bäume vor dem Haus zurückzuschneiden und den Weg frei zu machen.

Der Zugang zu dem brennenden Dachstuhl wird durch hohe Bäume verstellt. Foto: Jürgen Schade

Weil der Dachstuhl und Decken in dem Haus eingestürzt waren, konnten die Feuerwehrleute das Gebäude neben der ehemaligen Jet-Tankstelle nicht betreten – unklar war daher am Abend auch, ob sich dort noch eine Person aufgehalten hat. Die Marburger Straße war ab Busbahnhof Ernsdorf voll gesperrt.

