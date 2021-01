Großeinsatz: Feuer in der Friedrichstraße in Siegen

In der Halle einer früheren Klempnerei an der Friedrichstraße ist Feuer ausgebrochen.

Siegen In der Friedrichstraße in Siegen brennt eine verlassene Werkstatthalle.

In der Halle einer ehemaligen Klempnerei in der Friedrichstraße in Siegen ist Feuer ausgebrochen. Am Neujahrstag gegen 17 Uhr wurde der Alarm ausgelöst.

Mehrere Löschzüge der Feuerwehr rückten aus. Auch zwei Drehleitern waren einsatzbereit, während sich die Wehrleute durch das zweigeschossige Gebäude arbeiteten. Gebrannt hatte dort abgelagerter Müll.

Die Halle konnte nur durch eine Hauseinfahrt erreicht werden, sie steht hinter Wohnhäusern in der zweiten Reihe. Das nicht mehr genutzte Gebäude soll auch Zuflucht von Obdachlosen gewesen sein. Ob sich Personen zum Zeitpunkt des Brandes in der Halle aufhielten, stand gegen 18 Uhr noch nicht fest.

