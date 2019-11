Homepage: www.gesamtschule-freudenberg.de

Motto: Mit Freude in die Zukunft – einzigartig in der Gemeinschaft



Personal und Stundenplan

Schulleiter: Michael Albrecht

Zahl der Schüler: 700

Lehrkräfte und Referendare: 70

Zahl der Klassen: 27 (bis Stufe 10)

Betreuung: Schule im Ganztag, ein langer Nachmittag bis 16.00 Uhr, zweimal bis 14.30 Uhr und zweimal bis 12.45 Uhr

Individuelle Förderung: integrierte Lern- und Übungszeiten, Dyskalkulie- und LRS Förderung, Leseförderung, Förder- und Forderkonzept ab der Stufe 6

Beginn 1. Stunde: 7.34 Uhr, Ende letzte Stunde: max. 16 Uhr

Angebote und Schwerpunkte

Fremdsprachen: Französisch und Latein ab Stufe 6, Spanisch ab Stufe 8Differenzierungsbereich: Mathe, Englisch aktuell ab 7, Deutsch ab 9AGs: bis zu 20 verschiedene Angebote (von Theater, Schach über Fußball bis hin zu Musik und Chor)

Sport: Basketball-Schwerpunkt, Fußball-Schwerpunkt, Tischtennis, Volleyball

Schüleraustausch/Schulpartnerschaften: In Arbeit

Verpflegung: Mensa, projektiert: Cafeteria als Bereich für die Oberstufe

Was noch?

Besondere Projekte/Angebote: in Arbeit, momentane Highlights: Chor „vollCHORekt!“, klassische Theaterinszenierung („Romeo und Julia“),prämierte BuddY-Schule, anvisierte Partnerschaften für die Oberstufe: Schulen aus Madrid und Witbank/Südafrika, Wettbewerbsteilnahmen in den Bereichen Mathematik, Gesellschaftslehre und Englisch, Projektpartner „Mint on Tour“

Kooperationspartner: AOK, ARGE, Albrecht Bäumer, HFMixing Group, RWE Siegen, SK Siegen und VB Niederfischbach, RWE

