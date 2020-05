Freudenberg: Zwei Bäckereien nachts Ziel von Einbrechern

Freudenberg. Zwei Freudenberger Bäckereien haben Einbrecher in einer Nacht heimgesucht. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwei Filialen von Bäckereien im Bereich Freudenberg waren in der Nacht auf Montag, 10. Mai, Ziel von Einbrechern.

In eine Filiale Am Silberstern drangen die bislang unbekannten Täter ein, indem diese die Eingangstüre aufhebelten, so die Siegener Polizei. Die Räume wurden durchsucht. Ob allerdings etwas entwendet wurde, steht bisher noch nicht fest.

Ladenkasse in Freudenberg-Oberfischbach gestohlen

Ebenfalls drangen Unbekannte in eine Bäckerei in Oberfischbach ein. Dort wurde die Ladenkasse aufgebrochen und Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Siegen unter 0271/7099-0 entgegen.

