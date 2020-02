Freudenberg. Im Ratssaal der Stadt Freudenberg wurden im Rahmen einer Feierstunde zum zweiten Mal Auszeichnungen für ehrenamtliches Engagement verliehen

Freudenberg zeichnet ehrenamtliches Engagement aus

„Sie haben so viel gegeben und Sie haben so viel zu geben – ich wünsche mir und bin überzeugt davon, dass jeder Einzelne von Ihnen durch sein ehrenamtliches Wirken eine Bereicherung erfährt und etwas Wertvolles zurückbekommt.“ Mit diesen Worten dankte Freudenbergs Bürgermeisterin Nicole Reschke den engagierten Bürgerinnen und Bürgern für deren Einsatz für das Gemeinwohl. Zum zweiten Mal hat die Stadt die Preise für freiwilliges Engagement im Rahmen einer Feierstunde im Ratssaal verliehen.

Ausgezeichnet wurden der Mitreißer, das Miteinander und die Mitarbeit des Jahres. Die Stadt Freudenberg zeichnet sich durch ein hohes zivilgesellschaftliches Engagement aus. Der ehrenamtliche Einsatz der Bürgerinnen und Bürger soll unterstützt, gewürdigt und ausgebaut werden. „Denn auch um die Kümmerer muss sich jemand kümmern. Und das sind wir“, erklärte Bürgermeisterin Reschke mit Blick auf Rat und Verwaltung.

Der Mitreißer

Der Feuerwehrmann Carmino Quitadamo wurde als Mitreißer des Jahres ausgezeichnet. Warum er diesen Preis erhielt, das präsentierte sein Kamerad Florian Eiternick in einer Laudatio. Nino, wie er von seinen Kameraden genannt wird, ist seit 2005 Mitglied der Löscheinheit Freudenberg. Angefangen hat er in der Jugendfeuerwehr und ist seit mehr als fünf Jahren sehr aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr. Nino plante bereits zahlreiche Übungsabende sowie einige Abschlussübungen. Seit 2017 ist er stellvertretender Jugendfeuerwehrwart. Auch bei der Gründung der Kinderfeuerwehr im Jahr 2018 hat er sich eingebracht.

Das Miteinander

Jeweils einen Preis für das Miteinander des Jahres erhielten Horst Uebach und Edith Holzapfel. Uwe Schröder verlieh Horst Uebach die Ehrung. Uebach leitet seit einigen Jahren den AWO-Ortsverein Freudenberg als Vorsitzender. Durch seine Initiative wurden bereits viele verschiedene Gruppen ins Leben gerufen: die Wandergruppe, die Volksliedergruppe, die Gymnastikgruppe, die Handarbeits- und Schwätzegruppe und mehrere Seniorentreffs. Im Jahr 2018 wurde die Na-und-Gruppe für Eltern und deren Kinder mit Behinderung gegründet. Inklusion liegt Uebach besonders am Herzen, deshalb leitet er einen Freizeittreff für Menschen mit und ohne Handicap, der zweimal im Monat stattfindet.

Siegerland Freudenberg ehrt ehrenamtliches Engagement Zum ersten Mal wurde der Engagement-Preis 2017 vergeben, damals wurden fünf Ehrenamtliche ausgezeichnet. Der Rat der Stadt hatte im Vorfeld einige Maßnahmen beschlossen, um den ehrenamtlichen Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern in Freudenberg zu würdigen, darunter auch die Verleihung des Preises in etwa zweijährigem Abstand. In den drei ausgeschriebenen Kategorien können die Bürger der Stadt namentliche Vorschläge einreichen, aus denen eine Jury dann die Preisträger auswählt. Die Preisträger 2017 waren Merlin Kölsch (Mitreißer des Jahres), Almut Kröger und Knut-F. Bogda (Miteinander des Jahres), sowie Helmut Simon und Friedhelm Geldsetzer (Mitarbeit des Jahres).

Edith Holzapfel erhielt ihre Ehrung durch Karlfried Becker. Holzapfel rief den Freudenberge r Tisch ins Leben und packt dort auch noch bis heute vor Ort mit an. Sie ist in vielfältiger Weise ehrenamtlich in der Stadt Freudenberg aktiv. Außerdem wirkte Edith Holzapfel an der Gründung eines Seniorenbeirates in Freudenberg im Jahr 2010 mit, den sie bis Anfang 2019 als Vorsitzende führte.

Die Mitarbeit

Achim Loos sprach über Rolf Kray als Mitarbeiter des Jahres. Kray gehörte 2003 zu den Mitbegründern der Heimatfreunde Oberfischbach und ist dort schon seit einigen Jahren als 1. Vorsitzender tätig. Er hat bereits viele Projekte geführt und umgesetzt. Er war zum Beispiel bei der Errichtung der Einfriedung des Friedhofes in Oberfischbach sowie bei den Bautätigkeiten am Dorfgemeinschaftshaus maßgeblich beteiligt.

Alle vier Preisträger erhielten eine Urkunde sowie einen Gutschein. Musikalisch umrahmt wurde die Feier mit einigen Liedern des neu gegründeten Kinderchors der Musikschule Freudenberg.

