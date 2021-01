Freudenberg: Mit 2,6 Promille über die Autobahn gefahren

Die Polizei stoppt den Mann in Freudenberg. (Symbolbild)

Freudenberg. Fahrer ist mit 2,6 Promille auf der Autobahn unterwegs. Polizei stoppt Mann, der sich kaum auf den Beinen halten kann, in Freudenberg.

Glücklicherweise ist hier nicht mehr passiert: Ein 42-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag, 17. Januar, gegen 17 Uhr in der Bahnhofstraße in Freudenberg angehalten worden.

Ein Zeuge hatte sich bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass das Fahrzeug vor ihm in Schlangenlinien fährt und eine rote Ampel missachtet hat.

Bei der Überprüfung der Person stellten die alarmierten Beamten einen deutlichen

Alkoholgeruch fest. Zudem hatte der 42-Jährige augenscheinlich Schwierigkeiten,

sich auf den Beinen zu halten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6

Promille. Darüber hinaus beleidigte der Mann die Beamten immer wieder.

Auch schon auf der A 45 bei Freudenberg unterwegs

Doch damit nicht genug: Laut Aussage eines Zeugen war der alkoholisierte Fahrer

zuvor schon auf der Autobahn mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Auch dort sei er schon in Schlangenlinien gefahren.

Dem Mann wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde er zur

Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der Führerschein blieb

bei der Polizei.

