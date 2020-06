Freudenberg: Lamm ohne Kopf auf Büschergrunder Weide

Wer hat gesehen, was auf der Weide in Büschergrund passiert ist? Die Polizei bittet um Hinweise.

Büschergrund. Eine Spaziergängerin findet im Freudenberger Stadtteil Büschergrund ein totes Lamm auf einer Weide. Dem Tier wurde der Kopf abgetrennt.

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte ein Lamm getötet. Das Tier befand sich mit anderen Schafen auf einer Weide in Büschergrund in Verlängerung der Böhlgasse.

Spaziergängerin entdeckt die Tat

Montagmorgen verständigte eine Spaziergängerin den 82-jährigen Besitzer der Tiere. Sie hatte das tote Tier auf der Weide in dem Freudenberger Stadtteil entdeckt. Dem Tier war der Kopf abgetrennt worden. Ein Tierarzt schloss aus, dass das Lamm von einem anderen Tier gerissen wurde.

Hinweise an die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0

