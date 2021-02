Freudenberg: Kinder geben in der Krise „Hoffnungsschimmer“

Freudenberg. Kinder mit und ohne Behinderung schmücken einen Freudenberger Rad- und Wanderweg mit Bildern. Die Botschaft: Zuversicht vermitteln, Mut machen.

Wer in den kommenden Tagen am Tunnel des Rad- und Wanderwegs in der Gambach Richtung Hohenhain spazieren geht, den erwartet eine bunte Überraschung: Um die 40 gerahmte Bilder wurden an den Bäumen entlang des Wegs aufgehängt. Das Projekt „Hoffnungsschimmer“ der „Na und“-Gruppe des AWO Ortsvereins Freudenberg möchte damit ein „kleines Zeichen von Zuversicht setzen in Zeiten der Pandemie“, wie in einer Mitteilung erläutert ist.

Die Bilder, gemalt von Jungen und Mädchen der AWO „Na und“-Gruppe, der AWO-Handicap-Gruppe, Schülern der Hans-Reinhardt-Schule sowie Kindergartenkindern, Grundschülern und Gesamtschülern aus Freudenberg, soll „insbesondere Kindern, die seit Monaten sehr viel entbehren müssen, neuen Mut und Energie mit auf den Weg geben“, heißt es weiter. Auf ihren Werken haben die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Wünsche verewigt – Dinge, die sie während der Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen vermissen. Dazu gehören beispielsweise der Besuch im Sportverein, Klassenfahrten oder das unbeschwerte Spielen mit Freunden.

Freudenbergs Bürgermeisterin ist vom „Hoffnungsschimmerweg“ angetan

Unter der Leitung von Bettina Schomers haben die „Na und“-Gruppe für Kinder mit Behinderung und deren Eltern das inklusive Projekt koordiniert und kreativ umgesetzt, auch mit dem Ziel, noch weitere Kinder aktiv einzubinden. Freudenbergs Bürgermeisterin Nicole Reschke besprach nun vor Ort die letzten Details der Umsetzung mit Bettina Schomers, lobte den großartigen Einsatz der Initiatorinnen und Mitwirkenden und zeigte sich gerührt und begeistert. „Dies ist das beste Beispiel für ein gelungenes Inklusionsprojekt. Viele Menschen sind auf diesem Weg unterwegs, werden die Gedanken der Künstlerinnen und Künstler teilen oder ihre ganz eigenen Erfahrungen reflektieren“, sagt Nicole Reschke.

