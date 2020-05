Freudenberg: Chorproben unter Corona-Bedingungen

Freudenberg. Der Freudenberger Verein Liedertafel kann mit seinen Chören endlich wieder proben. Dafür hat der Vorstand ein „C(h)orona“-Konzept erarbeitet

Unter strengen Auflagen können die Liedertafel Chöre in Freudenberg wieder in Kleinstgruppen mit höchstens sieben Sängerinnen und Sängern im Sängerheim „Am Silberstern 23“ ihrem Hobby nachgehen – mit gebührenden Abstand zueinander.

Corona-Konzept für Freudenberger Chor

Die Erbauer der Probenstätte haben geräumig geplant, so ist es in dem 200 m² großen Saal mit Bühne möglich, mit drei Meter seitlichem und sechs Meter Abstand zum Vordermann wenigstens eine der vier Singstimmen gemeinsam proben zu lassen. Nur einen nachdem bekannt wurde, dass in NRW unter verschärften Auflagen wieder Chorproben möglich sein würden, legte der Vorstand sein „C(h)orona“ Hygiene- und Infektions­schutz­konzept dem Ordnungsamt vor.

„Unsere große Leidenschaft, der Chorgesang hat es gerade mit sehr schwierigen Zeiten zu tun. Die Liedertafel Chöre sind zwar noch nicht unbedingt existenziell bedroht, aber der Austausch mit den Chorkollegen, dem Publikum und die Einmaligkeit von Live-Konzert-Situationen fehlt uns schon sehr“, schildert der erste Vorsitzende Dr. Jörg Zwinscher die Situation. Wie bei allen Kunst- und Kulturvereinen seien die finanziellen Einnahmen durch den Ausfall von Vermietungen und Veranstaltungen auf null gesunken, die laufenden Kosten aber nicht.

Die Sänger waren davon ausgegangen, dass ein normaler Chorbetrieb – aufgrund des atmungsaktiven Singens – erst gegen Ende der Pandemiemaßnahmen zur Normalität übergehen kann. Seit der ergänzten Coronaschutzverordnung vom 20. Mai dürfen Chöre nun auch in geschlossenen Räumen unter strengen Auflagen und nach Zulassung des Probeortes in angemessenen Abstand proben.

Konzerte in Freudenberg verschoben

Der Chor geht aber davon aus, dass ein gesamtchorisches Erarbeiten der Musikwerke trotzdem in naher Zukunft in voller Chorstärke auf Grund der Infektionsgefahr nicht zu verantworten ist. Deshalb treffen sich zunächst nur kleine Gruppen im Sängerheim in Freudenberg. Die Liedertafel Männer haben sich mit Hilfe von Gesangsvorlagen zum selbst Studium auf bevorstehende Auftritte vorbereitet. Hierzu dienten den Sängern vertonte Klavierpartituren der Einzelstimmen, welche vom Chorleiter vorbereitet wurden.

Der Chor BelCanto hatte für dieses Jahr zwei Konzerte mit namhaften Solisten und dem LUYS Orchester geplant. Die Proben liefen bereits auf Hochtouren, die Gesangspartituren waren aufgenommen und als Mp3-Datei bereitgestellt. Ob und wann diese Konzerte stattfinden können, ist nun offen. Zumindest ein Auftrittstermin im November bei der Nacht der Lieder in Siegen ist immerhin bisher noch nicht verschoben. Doch zum Trübsal blasen bleibt keine Zeit: Die Managerin des LUYS Orchester lud den Chor ein, bei einer eventuellen Studioaufnahme mit Orchester mitzuwirken.

Das Finale des Projektes zur Findung neuer Sängerinnen für Feinklang wurde auf den 8. Mai 2021 verschoben. Die Planungen für das Chorkonzert im September mit der Kölsch-Entertainment-Partyband “DE FRUENDE” waren schon unter Dach und Fach und konnten ohne finanzielle Einbußen auf das nächste Jahr verschoben werden. Interessierten Frauen haben also immer noch die Gelegenheit, sich bei diesem Chorprojekt einzubringen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.