Freudenberg: Autos brennen in Carport - hoher Sachschaden

Freudenberg 40 Feuerwehrleute aus Freudenberg, Büschergrund und Oberfischbach bekämpfen das Feuer in einer Garage. Mehrere Fahrzeuge in Flammen.

Hoher Sachschaden ist am Freitagabend, 9. Januar, bei einem Pkw-Brand in einem Carport an der Mühlenstraße in Freudenberg entstanden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein VW Golf GTI, der in einem Carport an einem Wohnhaus stand. Mit mehreren Angriffstrupps gingen die Brandbekämpfer über die Drehleiter sowie vom Boden aus gegen die Flammen vor. Das Feuer hatte sich bereits auf das Dach des Carports ausgebreitet.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Außerdem brannte auch noch ein Motorrad sowie ein zweites Auto, das in einer Garage vor dem Carport stand. Rund 40 Einsatzkräfte aus Freudenberg und Büschergrund waren im Einsatz und wurden von Kameraden aus Oberfischbach unterstützt.

Der Energieversorger hatte die Gaszufuhr abgedreht, da sich der Gasanschluss unmittelbar in der Garage befand. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Dach des Carports abgesucht, um weitere Glutnester ablöschen zu können. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen aufnehmen.