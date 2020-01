Freudenberg. Besuch bei den Großeltern endet tragisch. Der Opa (70) stirbt bei dem Brand, seine Frau wird schwer, die Tochter und der Enkel leicht verletzt.

Freudenberg: 70-jähriger Familienvater stirbt bei Hausbrand - Tochter und Enkel (1) leicht verletzt

In Freudenberg hat es einen Wohnhausbrand mit tragischem Ausgang gegeben. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, starb dabei ein 70-jähriger Bewohner. Seine 54-jährige Ehefrau erlitt schwere Verletzungen. Das Feuer brach gegen 16.45 Uhr in dem Haus im Ortsteil Plittershagen aus. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich auch die 30-jährige Tochter des Paares und ihr einjähriger Sohn in dem Haus auf. Sie waren laut Polizei zu Besuch bei den Großeltern. Mutter und Kind seien leicht verletzt worden.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis in die Abendstunden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Kripo und die Staatsanwaltschaft Siegen haben die Ermittlungen aufgenommen.