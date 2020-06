Freudenberg: 358 Fahrer zu schnell auf Peimbachstraße

18 Autofahrer ind nach den Kontrollen in Freudenberg ihren Führerschein los.

Büschergrund. Bei Geschwindigkeitskontrollen in Freudenberg hat die Polizei Siegen weit mehr als 300 Temposünder erwischt. Vielen droht ein Fahrverbot.

Insgesamt 358 Verkehrsteilnehmer sind in den vergangen drei Tagen zu schnell auf der Peimbachstraße in Freudenberg unterwegs gewesen, davon 18 so sehr, dass ihnen ein Fahrverbot droht, wie die Beamten aus Siegen mitteilen.

Bei der Peimbachstraße handelt es sich um eine Strecke, deren Tempolimit in Richtung Wilhelmshöhe auf 70 km/h reduziert wird. Den Verkehrsexperten ist bekannt, dass sich gerade auf den letzten Metern zur Kreuzung hin ein zu hohes Geschwindigkeitsniveau etabliert hat.

Vermehrt Unfälle auf Freudenberger Wilhelmshöhe

Die Polizei musste vermehrt Unfälle in diesem Bereich aufnehmen. „Dass wir hier gegensteuern müssen“, so Rüdiger Frodl von der Führungsstelle der Direktion Verkehr, „zeigen die aktuellen Verstöße“.

Zu schnelles Fahren sei „durch die Brille der Verkehrssicherheit betrachtet“ unverantwortlich.

