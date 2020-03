Zur Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach begrüßte Leiter Harald Stecher Bürgermeister Holger Menzel und den Beigeordneten Udo Hoffmann im Bürgerhaus Müsen. Menzel bedankte sich bei den Einsatzkräften: „Sie setzen sich Gefahren aus, um anderen aus Gefahren zu helfen, und es ist alles andere als selbstverständlich, dass Menschen diese Tätigkeit durchführen. Dieses Engagement gilt es seitens der Politik nachhaltig zu unterstützen und dazu beizutragen, die Einsatzfähigkeit von Feuerwehr und Rettungsdiensten ständig zu verbessern.“

Für Hoffmann, der in den Ruhestand tritt, war es die letzte Jahresdienstbesprechung als Feuerschutzdezernent, er dankte den Feuerwehrangehörigen für die gute Zusammenarbeit während seiner 20-jährigen Tätigkeit. In seinem Jahresbericht stellte Harald Stecher fest, dass die Freiwillig Feuerwehr in allen Abteilungen insgesamt 467 Männer und Frauen zählt, die 12.192,40 Stunden an Übungen und Unterricht absolvierten. Bei 180 Einsätzen waren die Feuerwehrleute insgesamt 2683 Stunden unterwegs.

Ehrungen und Beförderungen

Mattis Hirsch, Lars Stötzel, Jan Leon Imhof, Christine Wasgien, Fynn Leon Stenzel, Tom Hecker und Kevin Miak wurden zu Feuerwehrmännern ernannt. Michael Braun wurde Einheitsführer der LG-Grund, Nico Zell stellvertretender Einheitsführer der LG-Lützel und Marco Wirtz Kreisjugendfeuerwehrwart. Zur Musikzugführerin wurde Antje Klotz ernannt, zu stellvertretenden Musikzugführern Maik Stecher und Martin Roth. Dennis Gastreich, Nico Kölsch, Nils Weber, Christian Ohrndorf, Andree Patzelt und René Leibling wurden zum Oberfeuerwehrmann befördert, Tobias Roth und Mario Hauke zum Hauptfeuerwehrmann, Michael Loos und Nico Zell zum Unterbrandmeister.

Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Dieter Hermann und Herbert Kühnappel geehrt, für 40-jährige Mitgliedschaft Friedrich Krämer, Wolfgang Schür und Thomas Kahlhöfer, das Feuerwehrehrenzeichen für 35-jährige aktive Tätigkeit ging an Holger Schlabach und Christoph Menn.

Die Ehrennadel für 10-jährige Mitgliedschaft erhielten Fabio Reis, Katharina Göbel, Dennis Dornhöfer, Nico Kölsch, Sebastian Petersen, Alexander Doliganski, Nicole Doliganski und Maik Stecher. Klaus Höchst, Rudolf Wirth und Manfred Willert wurden in die Ehrenabteilung aufgenommen.

