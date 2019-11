Freie christliche Sekundarschule

Homepage: www.kaan.fcs-siegen.de

Motto: Begeistert Potenziale entfalten – Glaube, Liebe, Hoffnung leben



Personal und Stundenplan

Schulleiter: Stefan Rubertus

Zahl der Schüler: 300

Zahl der Lehrer und Referendare: 28 (mit Hauptschule)

Zahl der Klassen: 4 ( Jahrgang 5 und 6), obere 8 Klassen auslaufende Hauptschule

Betreuung/Hausaufgaben: an langen Tagen (3) keine HA, an kurzen Tagen (2) freiwillige HA-Betreuung und AG-Angebot

Individuelle Förderung: „Lernzeiten“ D/M/E je eine Trainingsstunde pro Woche, nach dem gem. Mittagessen „offene Lernzeit“, Focus auf „Stärken fördern“ (zusätzliche U-Angebote, z.B. Profilgruppen ab Kl. 5) externe LRS-Förderkraft in der Schule tätig

Beginn 1. Stunde: 8 Uhr, Ende letzte Stunde: Mo, Mi, Do 15 Uhr, Di, Fr, 13.10 Uhr

Stundenlänge: 45 Minuten, vielfach Doppelstunden

Ganztagsunterricht: Gebundener Ganztag (drei „lange“ Tage s.o.), an den langen Tagen auch am Nachmittag Unterricht

Angebote und Schwerpunkte

Fremdsprachen: ab JG. 5 Engl., ab JG. 6: Wahl einer zweiten Fremdsprache (Französisch); ab JG. 8 weitere Wahlmöglichkeit einer zweiten bzw. dritten Fremdsprache (Spanisch)

Differenzierungsbereich: Neigungsdifferenzierung: Profilkurse (s.u.), Wahlpflichtunterricht 1 ab JG. 6 und Wahlpflichtunterricht 2 ab JG. 8, zusätzlich „WPU FUN“ in JG. 7 Leistungsdifferenzierung: Grund- und Erweiterungskurse in M/E ab JG. 7, D ab JG. 8; Ch ab JG.9 Kein Sitzenbleiben bis Ende JG. 9

Schwerpunkte ab Klasse 5: Profilkurse (Ku.Mu,Sp), zusätzlich 1-2 WS AGen Di und Fr. - momentate Schwerpunkte: Musik und Sport

Verpflegungsangebote: Mensa, Kiosk, Catering-Service

Was noch?

Schüleraustausch/Schulpartnerschaften: alle zwei Jahre Schüleraustausch mit Highschool in Tyler/Texas, alle zwei Jahre Schulbegegnung in Ghana/Hinterland

Berufsvorbereitung: Auszeichnung mit dem Berufswahl-Siegel Nordrhein-Westfalen (für Hauptschule)

Kooperationsschule für die gymnasiale Oberstufe: Gymnasium Am Löhrtor

Besondere Angebote: Schulgarten, Imkerei, Schulhühner, - hundBesonderheit: Annahme aller Grundschulempfehlungen, zusätzlich Gemeinsames Lernen