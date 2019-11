Freie christliche Realschule Siegen

Homepage: www.fcs-siegen.de

Motto: Ich danke dir, Gott, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast! (Psalm 139, 14)



Personal und Stundenplan

Schulleiter: Frieder Wagner

Zahl der Schüler: 380

Zahl der Lehrkräfte: 25, 1 Lehramtsanwärterin; Sozialarbeiterin; eigenes Team an Schulbegleiterinnen

Zahl der Klassen: 15

Unterrichtszeit: 7.50 – 13 Uhr (45-Minuten-Stunden)

Ganztags-/ Nachmittagsunterricht: Aus pädagogischer Überzeugung wollen wir so weit wie möglich auf verbindlichen Nachmittagsunterricht verzichten. Familien, die Ganztagsunterricht wünschen oder benötigen, empfehlen wir unsere Partnerschule, die FCS Sekundarschule in Kaan-Marienborn.Betreuung: Mo-Do freiwillige Hausaufgabenbetreuung



Angebote und Schwerpunkte

Individuelle Förderung: Lernen lernen/Methodentraining, Förderunterricht in Klasse 5 oder 6 in M/E/D, spezielle LRS-Förderkurse, Schreibwerkstatt zur Förderung der Schreibkompetenz, „Sprint“-Kurse für versetzungsgefährdete Schüler, Gymnasiale Vorbereitung in Kl.10, Lernstudio

Fremdsprachen: Englisch,Französisch

Differenzierungsbereich: Wahlpflichtkurse Französisch, Sozialwissenschaften, Technik, MINT; Neigungswahlkurse

AGs: Sport / Schul-Band / IT-Netzwerk, Busbegleiter-Ausbildung / Mofa-KursSportarten: 2 Sporthallen, Toprope-Kletterwand, Kunstrasen-Sportplatz mit kompletter Leichtathletikanlage zu Fuß erreichbar. Neben den klassischen Sportarten auch Ausstattung für Flagg-Football, Floorball-Hockey, Indiaca, Tchoukball, Badminton

Verpflegungsangebote: Schülerladen (Belegte Brötchen, Wraps, Getränke…; außerdem Schulbedarf), Schülerkiosk (kleine Snacks), Automat mit div. Milch-Sorten

Sport: Neben den klassischenSportarten auch Ausstattungfür Flag-Football, Floorball-Hockey, Indiaca, Tchoukball,Badminton, Toprope-Kletterwand



Was noch?

Besondere Projekte/Angebote: Morgen-Andacht zum Beginn der 1. Stunde; Schulgottesdienste; Jährliche Projekttage für die ganze Schule; Skifreizeit (jährlich); Seelsorgeangebot; Schulinternes Schulbegleiter-Team; Schulinterner Computerkompetenzplan (Welche Kompetenzen werden in welcher Jahrgangsstufe in welchen Fächern verbindlich vermittelt), jährliche Klassenfahrten, Projekttage, Skifreizeit, Englandfahrt; Partnerschule in Israel

Berufsvorbereitung/Kooperationspartner: Ausführlicher schulinterner „Berufswahlfahrplan“; Berufsorientierungsraum; Kooperation mit 8 Partnerbetrieben aus unterschiedlichen Berufsfeldern

Besonderes Profil: Schule auf biblischer Basis – alle Kollegen sind geprägt vom biblischen Menschenbild: jeder Mensch ist wertvoll, einzigartig geschaffen und individuell begabt! Dementsprechend wollen wir: unseren Schülern mit besonderer Wertschätzung begegnen; sie darin unterstützen, ihre persönlichen Begabungen zu entdecken und weiterzuentwickeln; ihnen grundlegende (christliche) Werte vermitteln: z.B. gegenseitige Wertschätzung und Respekt, Nächstenliebe und Verantwortungsbereitschaft, Ehrlichkeit und Vertrauen, Treue und Zuverlässigkeit, Gewaltverzicht und Vergebungsbereitschaft

Schüleraustausch: Gegenseitiger Besuchsaustausch mit Schule in Jordanien; Klassenübergreifende Sprachreise nach England (jährlich); Klassenübergreifende Sprachreise nach Frankreich (in der Probephase)