Frau verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug und fährt in Mauer

Die Frau fuhr bei dem Unfall in eine gemauerte Hütte am Straßenrand.

Offenbar aufgrund eines medizinischen Zwischenfalls war die 35-Jährige in ein Gemäuer am Straßenrand gefahren und hat sich dabei schwer verletzt.

Eine 35-jährige Frau wurde am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Netphen-Irmgarteichen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Laut Aussage der Polizei hatte sie aufgrund eines internistischen Notfalls auf der Koblenzer Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war zwischen einer Ampel und einem Verkehrsschild durchgefahren und schließlich in einen gemauerten Backes am Straßenrand geprallt.

Zusammen mit Ersthelfern konnte sie das Auto, das halb in dem Gebäude stand, verlassen. Mit einem Notarztwagen wurde die 35-Jährige ins Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr stellte an der Unfallstelle den Brandschutz sicher und zog das Fahrzeug mit einer Seilwinde aus dem Backes. Die Koblenzer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und die Arbeit der Feuerwehr komplett gesperrt.