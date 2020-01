Hilchenbach. Nach seiner Auflösung hat der Förderverein Wilhelmsburg nun sein restliches Vereinsvermögen an die Stadt Hilchenbach überwiesen.

Förderverein Wilhelmsburg übergibt Restvermögen an Stadt

Der Förderverein Wilhelmsburg war 1999 angetreten, die drei Einrichtungen, die sich in der Wilhelmsburg befinden, finanziell zu unterstützen. Jetzt wurde das Vereinsvermögen an die Stadt Hilchenbach überwiesen. Der Verein hatte sich auflösen müssen, nachdem Vorstandsposten nicht mehr besetzt werden konnten.

Dabei war der Verein durchaus erfolgreich unterwegs: Er hatte am Anfang aus 27 Mitglieder und konnte sich bis zum Ende im Jahr 2017 auf 70 Mitglieder steigern. Das Stadtmuseum, das Stadtarchiv und vor allem die Stadtbücherei profitierten seither von dem Engagement der Mitglieder.

Vorstandsposten blieben unbesetzt

In den mehr als 18 Jahren seines Bestehens wurden zahlreiche Mitglieder als Unterstützung geworben und immer wieder einträgliche Events organisiert, um Geld für die drei städtischen Kultureinrichtungen einzunehmen. Als Beispiele sind vor allem die alljährliche Veranstaltung „Guten Abend in der Wilhelmsburg“ und das beliebte „Wilhelmsburg-Café“ des Fördervereins im Rahmen des Hilchenbacher Weihnachtsmarktes zu nennen.

Der Verein konnte weit mehr als 100.000 Euro an die Bücherei, das Museum und das Archiv ausschütten. Eine der größten Investitionen waren 10.000 Euro für die Sanierung des Bodenbelags im Stadtmuseum. In der Jahreshauptversammlung im Juni 2017 konnten die Vorstandsposten nicht wieder besetzt werden – das Aus für den Verein. Mit der Auflösung des Vereins waren die Stellvertretende Vorsitzende Gerda Siemann und Schriftführer Dr. Reimer Jehmlich, der zuvor schon lange Jahre als Beisitzer tätig war, als Liquidatoren betraut.

Mehr als 8000 Euro für Hilchenbacher Einrichtungen

Um das Vereinskapitel „Förderverein Wilhelmsburg“ gänzlich abzuschließen, wurde der Restbestand des Vereinsvermögens satzungsgemäß an die Stadt Hilchenbach überwiesen. Gerda Siemann und Dr. Reimer Jehmlich überreichten neben den anwesenden langjährigen Beisitzenden Helga und Dieter Haverland, letztmalig einen Scheck in Höhe von 8.226,23 Euro an Stadtmuseum, Stadtarchiv und Stadtbücherei. Bürgermeister Holger Menzel nahm den Scheck dankend an und lobte die geleistete ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins.

