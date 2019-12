Totalschaden Feuer im Motorraum: Autobrand in Netphen am 1. Weihnachtstag

Dreis-Tiefenbach. Autofahrer machen Mann in Dreis-Tiefenbach darauf aufmerksam, dass Flammen aus seinem Wagen aufsteigen. Feuerwehr muss immer wieder nachlöschen.

Feuer im Motorraum: Autobrand in Netphen am 1. Weihnachtstag

Zu einem Autobrand ist es am ersten Weihnachtsfeiertag in Dreis-Tiefenbach gekommen.

Ein Autofahrer befand sich mit seiner Ehefrau am späten Nachmittag mit seinem Wagen auf der Dreisbachstraße, als andere Autofahrer ihn darauf aufmerksam machten, dass unter seinem Fahrzeug Flammen und Rauch aufstiegen. Der Mann hielt unverzüglich auf einem nahegelegenen Parkplatz an und informierte die Feuerwehr.

Löschzug Dreis-Tiefenbach überprüft Feuer mit Wärmebildkamera

Die Einsatzkräfte des Löschzugs Dreis-Tiefenbach rückten an und konnten den brennenden Motorraum schnell löschen. Jedoch hatte sich dort eine enorme Hitze entwickelt, so dass die Feuerwehr immer wieder mit Wasser nachlöschen und mit einer Wärmebildkamera überprüfen musste. Die hinzugerufene Polizei diagnostizierte an dem Fahrzeug einen Totalschaden.

