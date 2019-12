Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fehler vom Amt

Die Verwaltung hat die vom Rat am 21. November beschlossene Resolution gegen die Straßenausbaubeiträge im Kommunalabgabengesetz (KAG) an das Bauministerium weitergeleitet – allerdings erst am 13. Dezember, nachdem die SPD am 3. Dezember nachgefragt hatte, warum die Siegener Stellungnahme in den Landtagsunterlagen fehlte. Das werde „mehr als bedauert“, sagte Bürgermeister-Referent Johannes Werthenbach. Es handele sich „um ein klassisches Büroversehen“.

Joachim Boller (Grüne) beanstandete das Ratsprotokoll der Klimadebatte im September: Fünf Mal sei „CO 2 “ falsch geschrieben worden. Drei Mal „CO2“, zwei Mal „CO2“