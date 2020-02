FDP bringt Lenne Therme für Hilchenbacher Freibad ins Spiel

Die Sicherstellung des Freibadbetriebs in Hilchenbach soll demnächst Thema im Sportausschuss werden. Dafür haben sich die Mitglieder des Gremiums ausgesprochen, nachdem die von Karl-Heinz Jungbluth (FDP) angestoßene Debatte ergebnislos abgebrochen worden war. Das Thema sei „nicht beratungsreif“, sagte Stadtrat Udo Hoffmann, eine Diskussion „ins Blaue hinein“ mache keinen Sinn.

Jungbluth hatte sich auf Berichte aus dem nicht öffentlichen Ältestenrat und über die Ratssitzung in der vorigen Woche bezogen: Danach sind Schwimmmeister und -meister in diesem Sommer auf sich gestellt, weil zwei Aushilfskräfte nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit Rettungsschwimmern allein darf das Bad wegen der technischen Anlagen nicht betrieben werden. Karl-Heinz Jungbluth (FDP) regte an, bei der Lenne Therme nachzufragen, an die das Dahlbrucher Hallenbad verpachtet ist, „ob die das nicht übernehmen können.“

TuS Hilchenbach will auch gefragt werden

Betreiber des Freibades, für das die Stadt die Schwimmmeister stellt, ist der TuS Hilchenbach. Carsten Irle (CDU), auch Vorsitzender des Freibad-Fördervereins, zeigte sich verärgert: „Wir sind sehr daran interessiert, in die Kommunikation einbezogen zu werden.“ Die lasse offensichtlich „sehr zu wünschen übrig“. Solche Kritik sei in Abwesenheit der Beteiligten „unfair“, sagte Stadtrat Hoffmann.

