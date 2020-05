Familienbad in Neunkirchen öffnet nach Pfingsten

So wie im Sommer 2019 wird es in diesem Jahr nicht aussehen im Familienbad Neunkirchen (Archivbild).

Neunkirchen. Das Familienbad Neunkirchen öffnet Anfang Juni wieder. Doch in den ersten beiden Wochen gelten für die Besucher besondere Auflagen.

Das Familienbad „Freier Grund“ in Neunkirchen hat nach Pfingsten wieder geöffnet. Der Badebetrieb startet am Dienstag, 2. Juni, mit besonderen Auflagen: bis einschließlich 13. Juni dürfen zunächst 400 Besucher in das Bad und es gilt eine maximale Dauer von drei Stunden, wie es in einer Mitteilung der Neunkirchener Verwaltung heißt. „Wir möchten die Menschen selbstverständlich keiner Ansteckungsgefahr aussetzen“, so Bürgermeister Bernhard Baumann.

In Gesprächen mit den Verantwortlichen des Freibades habe man nun Hygiene- und Infektionsschutzstandards entwickelt, die der Coronaschutzverordnung entsprächen und für die Besucherinnen und Besucher zumutbar seien. Sollte sich die Zahl der Infizierten nicht erhöhen, können schrittweise mehr Gäste ins Bad gelassen werden, heißt es weiter.

Familienbad Neunkirchen öffnet Anfang Juni für Besucher des Freibades

Die Verwaltung setzt dabei auf die Mitarbeiter der Freibadbesucher: am Eingang müssen Anschrift und Rufnummer hinterlassen werden. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher wird mit einem Chip kontrolliert. Maximal 40 Gäste dürfen jeweils in den zwei Becken schwimmen, bei Kindern ist eine Aufsichtsperson notwendig. Auf dem Gelände gilt die Abstandsregelung von anderthalb Metern, die Maskenpflicht im Bereich der Umkleiden, vor den WC-Anlagen oder dem Kiosk.

Bei den Finanzen des Bades rechnet Geschäftsführer Marco Schwunk mit einem weiteren Defizit. „Das Familienbad ist ein Zuschussgeschäft.“ Die Auflagen seinen hoch, dennoch möchte er den Menschen vor Ort einen Schwimmbadbesuch ermöglichen, appelliert aber an die Unterstützung der Besucherinnen und Besucher.

Öffnungszeiten des Familienbades Neunkirchen bleiben gleich

Wer seine bereits erworbene Saisonkarte nicht nutzen möchte, kann diese in der Zeit vom 2. Juni bis 13. Juni für das kommende Jahr übertragen lassen oder an der Kasse zurückgeben. Für alle anderen Freibadbesucher bleibt sie weiter gültig. Die Öffnungszeiten stehen im Internet unter familienbad-neunkirchen.de.

