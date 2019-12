Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erwartet werden auch Einzelbewerber

Unabhängig von Parteien und Wählergemeinschaften sind auch Einzelbewerbungen um das Amt des Bürgermeisters möglich. Sie müssen, wenn sie nicht schon – wie Holger Menzel – Bürgermeister sind, 160 Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten vorlegen.

In den letzten Monaten wurden zwei Namen möglicher Einzelbewerber gehandelt: einer arbeitet in der Hilchenbacher Verwaltung, der andere in einer anderen Stadtverwaltung im Kreisgebiet.