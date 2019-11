Ernst-Moritz-Arndt Realschule

Homepage: www.realschule-kreuztal.de

Motto: Moderne Schule mit langer Tradition

Personal und Stundenplan

Schulleiterin: Marion Kolb

Zahl der Schüler: 383

Zahl der Lehrer: 36

Referendare: 4

Zahl der Klassen: 15

Betreuung: Lernzeit, Hausaufgabenbetreuung

Individuelle Förderung: Lese-, Rechtschreibkurse für LRS-Kinder, Englisch- und Mathe-Förderstunden, Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen

Beginn: 7.40 Uhr (Schulstunde 45 Minuten), Ende nach der 6. Stunde: 13 Uhr, Ende nach der 9. Stunde: 15.20 Uhr

Ganztagsunterricht: Offener Ganztag, aktive Mittagspause

Umfang Nachmittagsunterricht: Montag- und Mittwochnachmittag

Angebote und Schwerpunkte



Fremdsprachen: ab Klasse 5 Englisch, in Klasse 6: Französisch

Lernzeit/Hausaufgabenbetreuung: Montag, Mittwoch, Donnerstag 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr

Individuelle Förderung: Lese-Rechtschreibkurse für LRS-Kinder (Kl. 5+6), Englisch- und Mathematik-Förderstunden, Vorbereitung auf die Abschlussprüfung in Klasse 10

Differenzierungsbereich: Fortführung von Französisch oder Wahl eines anderen Hauptfaches: Biologie, Technik, Informatik, Politisch-ökonomische Grundbildung

AGs: Schulband, Mofa, Tanzen, Tastenschreiben am Computer, Sport-AGs: Handball, Volleyball, Fußball

Verpflegungsangebote: Mensa

Was noch?

Berufsvorbereitung: beginnt bereits in der 5. Klasse: Kinder gehen mit ihren Eltern zum Arbeitsplatz; BOB (Berufswahlorientierungsbüro) ist in den Pausen geöffnet; Berufswahlsiegel seit Sommer 2016

Kooperationspartner: Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein, Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik, Volksbank Siegerland, Stadtbücherei Kreuztal

Besondere Projekte/Angebote: Präventionsunterricht Alkohol, Drogen, AidsBesondere Angebote: Streitschlichtung, Lernberatung, Schülerhelfer, Sportangebote, Teilnahme an Wettbewerben, Leseclub