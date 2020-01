Eisern. Seit drei Jahren gibt es auch in dem südlichen Siegener Stadtteil eine Gedenkstätte, um an die Opfer der NS-Gewaltherrschaft zu erinnern.

Zahlreiche Besucher sind am Montagabend in die Alte Kapellenschule nach Eisern gekommen, um der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Eingeladen hatte die Arbeitsgemeinschaft Eiserner Vereine, Vorstandsmitglied Ulrich Eckhardt sprach einige Begrüßungsworte.

Daniela Bräutigam, Gemeindereferentin im Pastoralen Raum Südliches Siegerland, betonte in ihrer Ansprache: „Es gibt nichts Neues unter der Sonne: Krieg – Ausbeutung – Flucht – Arme gegen Reiche – Antisemitismus und Rassismus. Dabei gibt es zahlreiche Mahnmale, große und kleine die uns immer wieder daran erinnern, welche Schrecken und Grausamkeiten dies mit sich bringt. Und mitten in unserem Land gibt es das größte Mahnmal – das Erinnern. Immer wieder wird es hinterfragt: Muss das noch sein, braucht es das noch? Es ist doch alles so lang her, die jetzige Generation hat doch damit nichts mehr zu tun? Und wenn wir dann in unserer heutige Zeit schauen, auf die jetzige Generation und ihr Denken und Handeln, dann muss die Antwort auf die Fragen lauten: Ja, es muss noch – und vor allem wieder sein. Es braucht das Erinnern, um Krieg, Hass, Ausbeutung, Antisemitismus und Rassismus einen Riegel vorzuschieben und ihm nicht neue Bahnen zu brechen.“

Gedenkstätte mitten in Eisern

Den Gedenkstein, an dem die Veranstalter anschließend den Kranz niederlegte, hatte die Arbeitsgemeinschaft 2016 für die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt zentral im Ortskern von Eisern errichtet. Er wurde am 27. Januar 2017 seiner Bestimmung übergeben. Den bundesweiten Holocaust-Gedenktag am Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz gibt es seit 1996.

