Einbrecher will Siegener sein Eigentum verkaufen – verhaftet

Siegen. Einbrecher klaut aus Keller und wird im Flur überrascht. Als sich zeigt, dass es der Eigentümer ist, flieht der Übeltäter. Polizei schnappt ihn.

Ein Einbrecher ist am Sonntagabend, 19. Juli, von einem Hausbewohner überrascht worden – der Dieb wollte ihm sein Eigentum verkaufen, das er kurz zuvor gestohlen hatte. Nach einer kurzen Verfolgung wurde der Mann von der Polizei auf dem Gelände der Aral-Tankstelle auf der Koblenzer Straße in Siegen gestellt und festgenommen.

Ein 42-jähriger Mann hatte am Sonntag gegen 20.15 Uhr seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Ählstraße in Siegen verlassen. Im Hausflur wurde er von einem Unbekannten angesprochen, ob er nicht diverse Elektroartikel und Computerspiele kaufen wolle. Der 42-Jährige zeigte sich äußerst überrascht: Er werde die Sachen nicht kaufen, da sie ja ihm gehören. Daraufhin schlug der Unbekannte dem Mann ins Gesicht und floh aus dem Haus, der 42-Jährige lief zurück in seine Wohnung und verständigte die Polizei.

Siegener Polizei holt flüchtigen Einbrecher ein und nimmt ihn fest

Auf der Fahrt zum Einsatzort kam den Beamten auf der Leimbachstraße ein Mann entgegen, auf den die Beschreibung des Täters passte. Als dieser den Streifenwagen sah, lief er über den Parkplatz des Dornseifer-Marktes weg und anschließend am Kreishaus vorbei. Die Beamten konnten den Mann schließlich auf dem Gelände der Aral-Tankstelle einholen und festnehmen.

Zwischenzeitlich waren weitere Beamte in der Ählstraße eingetroffen. Diese konnten ermitteln, dass der festgenommene 33-Jährige zuvor in einen Kellerraum des Mehrfamilienhauses eingebrochen war. Dort hat er diverse Gegenstände, unter anderem Elektroartikel und Computerspiele, entwendet und im Flur „zwischengelagert“. Als dann unerwartet ein Hausbewohner im Flur erschien, wollte der Einbrecher die gestohlenen Gegenstände direkt „versilbern“ und bot diese zum Kauf an. Er ahnte nicht, dass der Eigentümer der Sachen vor ihm stand.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.