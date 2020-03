Feuer Drei Verletzte nach Kellerbrand in Siegen-Weidenau

Siegen Ein Sofa hatte im Keller des Mehrfamilienhauses in Siegen gebrannt. Drei Verletzte mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden.

Bei einem Kellerbrand im Hans-Thoma-Weg in Siegen-Weidenau sind am Montagabend drei Personen verletzt worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Qualm aus den Kellerfenstern des Mehrfamilienhauses. Über Leitern wurden zwei Personen über die Balkone und Fenster gerettet. Eine weitere Person wurde über Treppenhaus in Sicherheit gebracht. Alle drei Personen wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren.

Das Feuer war nach ersten Angaben in einem Kellerverschlag ausgebrochen. Dort soll ein Sofa angefangen haben zu brennen. Zur Brandursache und Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. (red)