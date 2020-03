Kaan-Marienborn. Der Dometic-Betrieb in Siegen will Produktionen ins Ausland verlagern. Mitarbeiter vor Ort sorgen sich um ihre Arbeitsplätze.

Das neue Sparprogramm des Siegener Betriebs Dometic sorgt für Unsicherheit und Ärger bei der Belegschaft. Rund 180 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben am Montag die Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort in Kaan-Marienborn gefordert. Die Gewerkschaft IG Metall hatte in der Mittagspause der Frühschicht zu einer Versammlung aufgerufen.

Das schwedische Unternehmen mit 323 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kaan-Marienborn hat für das laufende Jahr ein so genanntes Restrukturierungsprogramm angekündigt. Bestätigt ist nach Angaben des Betriebsrats, dass in der zweiten Jahreshälfte von den rund 123.000 Kühlschränken, die aktuell in Siegen produziert werden, 30.000 nach China ausgelagert werden sollen. Im Siegener Betrieb wären dann nach Angaben des Betriebsrats zwischen 40 und 50 Arbeitsplätze betroffen. „Der ’Worst Case’ ist jedoch die gesamte Schließung des Standorts. Das ist möglich“, sagt Sascha Vierschilling vom Betriebsrat.

Dometic: Standort Siegen schrumpft seit Jahren

Vor rund 20 Jahren hätten sie in dem Siegener Betrieb noch knapp 500.000 Kühlschränke im Jahr produziert, so Vierschilling. Würde nun auch noch die Produktion weiterer 30.000 Kühlschränke wegfallen, dann lohne sich der gesamte Standort nicht mehr, sagt er. „Wir wollten nie unter 110.000 Produktionen fallen.“ Dabei sei gerade diese Sparte im vergangenen Jahr rentabel gewesen, so Vierschilling. Ihn habe besonders das Verhalten der Geschäftsführung enttäuscht.

Auf der Betriebsversammlung in der vergangenen Woche sei noch kein Wort über die neuen Vorhaben des Unternehmens gefallen, sagt er. Von der Auslagerung habe man erst einen Tag später im betriebseigenen Intranet gelesen. Der Betriebsrat sei von der Geschäftsführung nicht informiert worden. „Es ist traurig, dass wir hier so lange arbeiten und trotzdem verarscht werden. Wir waren immer da und sehr flexibel“, sagt Betriebsratsmitglied Carsten Blencke.

Auslagerung in Billiglohnländer

„Wir haben Hoffnung“, sagt Sascha Vierschilling. Die wichtigste Maßnahme sei nun die Sicherung von Arbeitsplätzen. „Wir müssen uns überlegen, wie wir den Standort attraktiver und sicherer gestalten.“ Eine Option sei für ihn die Einführung neuer Produktionen im Bereich „Caravan“. Auf dem Markt steige nach Angaben des Betriebsratsmitglied die Nachfrage nach sogenannten Kompressorkühlschränken. Die könne man auch in Siegen bauen, sagt er.

Doch Investitionen wurden von Dometic in der Vergangenheit nicht bewilligt. „Produktionsvolumen wird uns weggenommen und wandert in die Billiglohnländer wie China oder Ungarn. Wir bleiben auf der Strecke“, sagt Vierschilling. Dabei sei die Geschäftsleitung in Kaan-Marienborn in vielen Fällen auch machtlos. „Entschieden wird in Schweden.“ Dort hat der Konzern Dometic seinen Firmensitz.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Dennoch gibt sich Sascha Vierschilling kämpferisch. In den kommenden Wochen sollen die Geschäftsleitung, aber auch Bürgermeister Steffen Mues und Landrat Andreas Müller zu den Sitzungen des Betriebsrat eingeladen werden. „Wir wollen besprechen, wie wir die Kuh vom Eis bekommen.“

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.