Distanzunterricht: VWS Siegen fährt nach Ferienfahrplan

Die VWS passen aufgrund der neuen Situation an den Schulen den Verkehrsbetrieb an. (Archivbild)

Siegen-Wittgenstein. Ab Montag fahren die Busse der Siegener VWS nach Ferienfahrplan - und Taxibusse zu Randzeiten regelmäßig. Die aktuellen Änderungen im Überblick:

Aufgrund der von Bund und Ländern gefassten Beschlüsse, den Präsenzunterricht in Schulen bis zum 31. Januar auszusetzen, passen die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) in Abstimmung mit dem Aufgabenträger, Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS) im Busverkehr die Fahrpläne im Schülerverkehr in Siegen und Umgebung an.

Ab Montag, 11., bis zunächst Sonntag, 31. Januar, fahren die Busse der VWS gemäß des gültigen Ferienfahrplans, teilt das Unternehmen mit.

Weitere Fahrplanverbesserungen in Siegen und Umgebung

Zusätzlich werden mit dem Fahrplanwechsel am Montag auf einigen Linien Fahrplanverbesserungen umgesetzt, so die VWS weiter. Das betrifft unter anderem die Linien C109 (Breitenbach - Kaan-Marienborn - Siegen), C112 (Siegen - Heidenberg) und C113 (Siegen – Oberschelden).

Das Fahrplanangebot wird montags-freitags auf sechs Linien erweitert. Die Linien C101 und C113 verkehren zwischen Siegen ZOB und Gosenbach Ortsmitte im Halbstundentakt und die Linie SB3 wird montags-freitags durchgehend im Stundentakt unabhängig vom Schülerverkehr bedient.

Neue Linienverknüpfung auf dem Siegener Heidenberg

Die Linie C109 verkehrt von Siegen anstelle von Kaan-Marienborn nach Breitenbach mit Bedienung der Oberstadt durch die Haltestellen Siegen Hohler Weg und Hainer Hütte. Die Linie C109 verkehrt ab Siegen ZOB stündlich zur Minute 45 und kommt zur Minute 40 an.

Am Siegener Heidenberg wird zusätzlich eine Verknüpfung zwischen den Linien C112 und C113 geschaffen und die Ersatzmaßnahme über die Linie C114 aufgegeben. Alle Fahrten der Linie C114 verkehren wieder ausschließlich zum Fischbacherberg über Grünberger Straße.

Siegen-Wittgenstein: Taxi-Busse fahren in den Randzeiten regelmäßig

An Wochenenden (Samstag und Sonntag) sowie Feiertagen werden zu Randzeiten vorhandene Verbindungen im Bedarfsverkehr (Taxi-Bus) in Regelfahrten ohne Voranmeldefrist umgewandelt, so der ZWS. Im Siegerland betrifft das die Linien R10, R11, R23, R38, R39, C100, C111, C116, C133, L140.

Um die Anschlüsse vom Bus-ÖPNV zum Schienenverkehr (SPNV) bzw. vom Taxi-Bus zum regulären Bus zu gewährleisten, werden Fahrten geringfügig verschoben. "In der Regel erfolgen diese Anpassungen bei Fahrten vor 6 Uhr oder nach 23 Uhr während der Fahrplan im SPNV abweichend vom Taktfahrplan ist, sodass die überwiegenden Fahrpläne tagsüber unverändert erhalten bleiben", so der ZWS. Im Siegerland betrifft das die Linien R10, R13, R38, R39, C103, C109, C112, C113, C114, L124, L140, L150, L162, L221, L222, in Wittgenstein die L190, L194 und L195.

Am Siegener Rosterberg verlagert sich die Haltestelle

Wegen einer neuen Fahrtabfolge ändern sich die Abfahrtshaltepunkte der Linie C102 am Rosterberg in Siegen: Zwischen 6 und 8 Uhr erfolgt dort und an der Leimbachstraße eine neue Fahrtabfolge über Leimbachstraße und Rosterberg, sodass die bisherigen Abfahrtspositionen auf die andere Straßenseite verlagert werden.

Die neuen Fahrpläne sind online einsehbar auf den Homepages der VWS und des ZWS.