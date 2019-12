Freudenberg. In Freudenberger Disko hat ein Unbekannter seine Zigarette in Gesicht und Augen eines 21-Jährigen ausgedrückt. Polizei sucht dringend Zeugen.

Disko Freudenberg: Zigarette in Gesicht und Augen gedrückt

Zu einer schweren Körperverletzung ist es am frühen Samstagmorgen, 30. November, gegen 3.50 Uhr in einer Freudenberger Diskothek an der Gewerbestraße gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befand sich ein 21-jähriger Mann im Raucherbereich der Diskothek, als eine bisher unbekannte Person von hinten auf dem Gesicht und Auge des 21-Jährigen eine Zigarette ausdrückte.

In Spezialklinik in Lüdenscheid gebracht

Der Mann wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in eine Spezialklinik nach Lüdenscheid gebracht. Die ermittelnden Beamten des Kriminalkommissariats 1 in Siegen suchen dringend Zeugen für diese Tat. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0271/7099-0 an die Kripo in Siegen.

