Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Neunkirchen

Homepage: www.gymnasium-neunkirchen.de

Motto: „Das Besondere Gymnasium“

Personal und Stundenplan

Schulleiter: OStD Werner Hücking

Zahl der Schüler: 710

Zahl der Lehrer/Referendare: 45/11

Profil: neunjährige Schullaufbahn

Betreuung: 2 Daltonstunden täglich = individuelle Lernzeiten

Individuelle Förderung: Umfangreiches Angebot an Förderkursen; Vielfältige Begabtenförderung

Beginn 1. Stunde: 7.40 Uhr (Schulstunde 90 Minuten), Ende letzte Stunde: 12.50 Uhr (in der Sek I teils 15.15 Uhr)

Stundenlänge: Doppelstunden (90 Minuten) = weniger Fächer am Vormittag; Lehrerraumprinzip = Vorbereitete Lernumgebung

Angebote und Schwerpunkte

Fremdsprachen: Englisch (ab Klasse 5) ; Französisch oder Latein (ab Klasse 6); Italienisch (ab Klasse 8); Spanisch (ab der Einführungsphase)

Differenzierungsbereich: Darstellen und Gestalten / Politik – Wirtschaft / Informatik / Französisch; Vielfältiges Angebot an Leistungskursen in der Oberstufe (Sprachen, Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Sport)

AGs: Theater, Chor, Lego-Technik, Junior-Science, Sport, etc.

Verpflegungsangebote: Cafeteria und Mensa

Austauschprogramme: Frankreich/England

Was noch?

Studien- und Berufsorientierung: in enger Kooperation mit der Universität Siegen, lokalen Unternehmen, Kreis Siegen-Wittgenstein

Betreuung: Übermittags- und Hausaufgabenbetreuung (Mo – Do); Cafeteria und Mensa; Lerncoaching in den Jgst. 7-9; Schulsanitätsdienst; Streitschlichtung; Schulsozialarbeit; „Schüler helfen Schüler“ – Angebot zur individuellen Lernhilfe

Besondere Projekte/Angebote: Sportzweig ab Klasse 5 (Schwerpunkte: Fußball und Tischtennis); Bilingualer Zweig ab Klasse 7 (bis zum bilingualen Abitur); MINT-Zweig ab Klasse 7„ForscherKids“ in den Jahrgangstufen 5+6, DFB-Stützpunktschule