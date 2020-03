Die Tanzgruppe Unique zieht von Hilchenbach nach Kreuztal

Jahrelang tanzten die Teilnehmer der Gruppe Unique in Hilchenbach, nun soll die erfolgreiche Arbeit in Kreuztal fortgesetzt werden

Kreuztal. Unique – das ist der Name der Tanzgruppe des ehemaligen Jugendzentrums NoLimits aus Dahlbruch. Seit einigen Jahren treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um an den neuesten Choreos im HipHop, Streetdance und Dancehall zu pfeilen. Unique steht für Tanz, Leidenschaft und Zusammenhalt. Ab März steht eine Kooperation mit dem Jugendbüro der Stadt Kreuztal an.

Die Offene Tanzwerkstatt findet von 18 bis 19.30 Uhr im Sport- & Bewegungsraum der Jugendbegegnungsstätte Kreuztal statt. Die Leitung übernehmen Lisa Klingelhöfer und Inga Barghorn, die selbst schon viele Auftritte in Hilchenbach und im Siegerland absolviert haben. Außerdem haben sie als Coach für viele Projekte in Hilchenbach (unter anderem Youngstage, Kulturrucksack, Bauspielplatz) vielfältige Erfahrungen gesammelt.

Unique ist und bleibt eine Abteilung des PUSH-Vereins Hilchenbach, die sich um die Nachwuchsarbeit für Kinder und Jugendliche kümmert. Die Trainerinnen möchten die erfolgreiche Arbeit aus dem vergangenen Jahr für Jugendliche am neuen Standort in Kreuztal fortsetzen, da sich dort sehr gute Bedingungen bieten. Es geht um Spaß an der Bewegung, um Rhythmus und um gute Musik. Gestaltbarkeit und Veränderung sind fester Bestandteil dieses Projektes.

Die Anmeldung erfolgt online über das Jugendbüro der Stadt Kreuztal unter https://www.kreuztal-jugend.de/veranstaltungen/kulturrucksack-nrw/558/. Die Tanzwerkstatt findet im Rahmen des Kulturrucksacks NRW statt und ist kosten- los.

