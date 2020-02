Siegen. Seit 100 Jahren gehört die Commerzbank-Filiale zum Stadtbild von Siegen. Ursprünglich geht die Bank-Historie auf den Barmer Bank-Verein zurück.

Die Commerzbank in Siegen feiert ihren 100. Geburtstag

Die Commerzbank Siegen feiert einen runden Geburtstag: Seit 100 Jahren gehört sie fest zum Stadtbild in Siegen. Anlässlich des traditionellen Neujahrsempfangs, zu dem die Siegener Commerzbank rund 100 Gäste lud, sprach IHK-Präsident Felix G. Hensel in seinem Grußwort über die Bedeutung einer – auch international agierenden – Commerzbank für die Region. Die IHK-Ehrenurkunde nahmen die verantwortlichen Vertreter der hiesigen Commerzbank entgegen: Benjamin Waskönig (Privat- und Unternehmerkunden) und Michael Borke (Firmenkunden).

Ursprünglich geht die Bank-Historie auf den Barmer Bank-Verein zurück, der hier am 29. Dezember 1919 eine Zweigstelle eröffnete. Als Geschäftslokal diente ein umgebautes Kaufhaus in der Bahnhofstraße, Ecke Koblenzer Straße. In der Eröffnungsanzeige versprach man den Kunden die „sorgfältigste Ausführung aller bankmäßigen Geschäfte“. Infolge der Bankenkrise zu Beginn der dreißiger Jahre musste der Bank-Verein 1932 nach einer staatlichen Verordnung mit der Commerzbank fusionieren. Mit dem Zusammenschluss wurde die Niederlassung in Siegen zu einer Geschäftsstelle der Commerzbank.

Siegener Bankgebäude im Zweiten Weltkrieg stark durch Bomben beschädigt

Die Siegener Filiale betreute einen ausgedehnten Wirtschaftsraum, bereits in den vierziger Jahren zählte die Filiale über 800 Kunden mit mehr als 1100 Konten. Das Bankgebäude wurde im Dezember 1944 und im Februar 1945 durch Bombenangriffe stark beschädigt. Im Jahr 1951 nahm die Filiale die Geschäfte wieder in einem Neubau in der Bahnhofstraße, Ecke Kölner Straße auf. Mit seiner Arkadengestaltung bekam das neue Gebäude ein charakteristisches Gesicht.

Über der Eingangstür zur Kundenhalle wurde ein Relief des Siegerländer Bildhauers Hermann Kuhmichel angebracht. Die Zahl der Angestellten verdreifachte sich im Jahrzehnt zwischen 1950 und 1960 von etwa dreißig auf fast neunzig. Die Bankräume wurden 1962 um zwei Etagen wesentlich erweitert und vollständig umgebaut.

Auch in den Folgejahren wurde die Filiale laufend modernisiert und an die neuen Anforderungen im Bankgeschäft angepasst. Nach der Übernahme der Dresdner Bank durch die Commerzbank im Jahr 2009 wurden beide Siegener Filialen im Mai 2012 zu einem Standort an der Bahnhofstraße 2 zusammengelegt. Anlässlich des Jubiläums ist im laufenden Jahr ein Tag der offenen Tür in der Filiale Siegen geplant.

