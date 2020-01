Neue Ufer in Siegen: Der Niederschlag lag im Dezember genau im 30-Jahre-Schnitt.

Wetterstation Das Wetter in Siegen im Dezember: Wenig Schnee und sehr warm

Siegen. Von Winter war im Dezember 2019 in Siegen noch recht wenig zu spüren – es gab einige kalte Nächte. Immerhin schien recht häufig die Sonne

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Wetter in Siegen im Dezember: Wenig Schnee und sehr warm

Willi Bürger hat die Daten für das Dezemberwetter in Siegen zusammengefasst. Er misst an der der Wetterstation der Realschule am Oberen Schloss auf 306 Metern Höhe über Null.

Temperaturen

Die Durchschnittstemperatur im Dezember betrug 3,4° C. Das sind 1,8° mehr als der 30-Jahre Durchschnitt (1981-2010) von 1,6°. Zum Vergleich: Der Dezember 2015 lag bei 6,6°, der Dezember 2010 bei -3°. Der wärmste Tag war der 17. mit 11,2° im Schnitt, gefolgt vom 8. mit 7,3°, die Monatshöchsttemperatur wurde am 17. mit 14,4° gemessen. Der kälteste Tag war der 28. mit -2,1° im Tagesschnitt. Die Tiefsttemperatur wurde am 6. mit –5,4° gemessen und am Boden mit -9,7°. Im Dezember gab es insgesamt 14 Frosttage mit Temperaturen zeitweise unter 0°, aber keinen Eistag mit Temperaturen ganztägig unter 0°. Normalerweise sind mit 13,3 Frost- und 3,1 Eistagen zu rechnen.

Niederschläge

Der Niederschlag im Dezember betrug 115,4 Liter je Quadratmeter und lag damit genau im 30-Jahre Durchschnitt (1981-2010) von 115,3 l, das sind 100 %. Zum Vergleich: Die höchsten Niederschläge hatten wir im Dezember 1993 mit 282 l/qm, die niedrigsten 1972 mit 20 l/qm.Die höchsten Tagesniederschläge fielen am 11. mit 16,3 l/qm, am 14. mit 13,5 l und am 6. mit 11,6 l/qm. Die Niederschläge verteilten sich auf 22 Tage.

Schnee

Eine geschlossene Schneedecke gab es auch im Dezember noch nicht.

Wind

Die höchsten Windgeschwindigkeit wurden am 14. mit 18,4 Meter/Sekunde, entspricht 66 km/h gemessen, was Windstärke 8 auf der Beaufortskala entspricht. Ansonsten wurde Stärke 8 nicht erreicht.

Sonnenschein

In diesem Dezember schien die Sonne gut 54 Stunden. Zum Vergleich: Im Dezember 2015 und 2016 waren es jeweils 69 Stunden, 2017 nur 7 Stunden. In NRW schien die Sonne in diesem Jahr durchschnittlich 55 Stunden.

Fazit

Der Dezember 2019 war wieder sehr warm, nach 2015 (6,6°), 1974 (5°), 1988, 2006 und 2018 (jeweils 4,2°) der sechstwärmste Dezember. Der Niederschlag lag genau im 30-Jahre-Schnitt. Die Sonne erfreute uns mit 54 Stunden, ein guter Wert für Dezember. Von Winter war, was Schnee betrifft, noch wenig zu spüren, allerdings gab es einige kalte Nächte.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.