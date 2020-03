Coronavirus: Uni Siegen verschiebt den Semesterstart

Die Universität Siegen hat wegen des Coronavirus den Semesterstart verschoben. Was Studierende nun beachten müssen.

Die Universität Siegen hat wegen des Coronavirus den Start des Sommersemesters 2020 verschoben. Auf Erlass des Wissenschaftsministerium NRW von diesem Freitag startet die Vorlesungszeit nicht wie geplant am 6. April, sondern zwei Wochen später am 20. April, wie die Universität mitteilte. Die Vorlesungszeit soll jedoch wie geplant am 17. Juli enden und nicht verlängert werden.

Uni Siegen mit Hinweisen zum Umgang mit Coronavirus

Für die ersten beiden Wochen soll eine digitale Selbstlernphase angeboten werden. Nähere Informationen dazu teilte die Uni zunächst nicht mit. Studierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität sollen in Kürze informiert werden. Zu aktuellen Maßnahmen bezüglich noch angebotenen Seminaren, Workshops und Konferenzen will sich die Universität erst zu Beginn der kommenden Woche äußern. Auf der Homepage der Uni finden sich weitere Informationen und Hinweise zum Umgang mit dem Coronavirus.

