Coronavirus: Zweiter Fall – Siegener in Südtirol infiziert

Siegen. Bei einem zweiten Patienten in Siegen-Wittgenstein ist der Coronavirus festgestellt worden. Es handelt sich um einen 60-Jährigen aus Siegen.

Bei einem zweiten Patienten in Siegen-Wittgenstein ist der Coronavirus festgestellt worden. Das hat die Kreisverwaltung am Mittwoch im Gesundheitsausschuss mitgeteilt. „Der knapp 60-Jährige aus Siegen wurde gestern von einem mobilen Corona-Diagnose-Team des Kreises Siegen-Wittgenstein getestet. Heute lag das positive Ergebnis vor“, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung. „Da der Erkrankte am 6. März aus Südtirol zurückgekommen ist, wurde er zusammen mit seiner Frau vom Kreisgesundheitsamt bis zum 20. März unter häusliche Quarantäne gestellt.“

Das „Lagezentrum Gesundheit“ des Kreises sei sofort nach Bekanntwerden dieses positiven Testergebnisses zusammengetreten und habe Siegens Bürgermeister Steffen Mues umgehend informiert, der an den weiteren Beratungen in den Räumen des Kreisgesundheitsamtes teilnahm.

Vier Kontaktpersonen sind in Quarantäne

Der infizierte Patient ist seit seiner Erkrankung nicht mehr zur Arbeit gegangen. Allerdings gibt es vier Kontaktpersonen: Mitreisende, die mit ihm zusammen in Südtirol waren, einer davon aus dem Kreis Altenkirchen. Über den dortigen Fall hat das Kreisgesundheitsamt die Kollegen im Nachbarkreis informiert.

Die anderen drei Kontaktpersonen wurden vom Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein ebenfalls kontaktiert und werden für 14 Tage in Quarantäne bleiben. Wenn sie Grippesymptome zeigen, werden sie ebenfalls getestet. Sollten keine Symptome erkennbar sein, sind sie aufgefordert, sich für die Dauer der Inkubationszeit von 14 Tagen selbst zu beobachten und bereits bei ersten Krankheitssymptomen mit dem Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Hier geht es zu unserem Corona-Newsblog