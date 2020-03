Coronavirus: Diese Veranstaltungen im Siegerland fallen aus

Siegen. Eine Absage nach der anderen: Wegen des Coronavirus fallen in Siegen und dem Siegerland Veranstaltungen aus – nicht nur das Busjubiläum.

Nach und nach werden Veranstaltungen abgesagt, um der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken. Hier stehen die Mitteilungen, die unsere Redaktion erreichen. Die Liste wird aktualisiert:

Siegerlandhalle: Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen haben die Verantwortlichen der Siegerlandhalle den Auftritt von Markus Krebs am Samstag, 14. März, abgesagt. Ein Ersatztermin soll noch bekannt gegeben werden. Gleiches gilt für Carolin Kebekus am Sonntag, 22. März, Sascha Grammel am Mittwoch, 1. April und die Kastelruther Spatzen am Montag, 6. April. Diese Veranstaltungen finden statt: Stattfinden in der Siegerlandhalle hingegen sollen der Auftritt von Alain Frei (Donnerstag, 12. März) sowie H am Freitag, 13. März, und die Veranstaltung „Alte Bekannte“ am Samstag, 14. März. Für den Auftritt von Reinhold Messner am Mittwoch, 11. März, müssen die Besucher Registrierungskarten ausfüllen, damit sie, falls eine Infektion auftritt, von den Behörden erreicht werden können.

Lyz Siegen: Die Zertifikatsverleihung „Familienfreundliches Unternehmen“, die am Mittwoch, 11. März, um 17 Uhr im Kulturhaus Lÿz stattfinden sollte, fällt aus. Die Veranstaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt

Ambulantes Zentrum Albertus Magnus Siegen: Abgesagt ist auch die „Improvisite“ am Samstag, 14. März, im Ambulanten Zentrum Albertus Magnus. Es wird nach einem Ausweichtermin gesucht. Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgeschickt werden an die Marien Gesellschaft Siegen, Referat Kommunikation, Kampenstraße 51 in 57072 Siegen.

Museum für Gegenwartskunst Siegen: Wegen der Reisebeschränkungen in Folge der Coronavirus-Vorsorge entfallen die für Freitag und Samstag, 13./14. März geplanten „Spa&Beauty Demonstrationen“ der koreanischen Künstlerin Geumhyung Jeong im Museum für Gegenwartskunst (MGK). Die Performances waren als Begleitprogramm der Ausstellung „Unsere Gegenwart“ vorgesehen, bei der die Künstlerin Gegenstände ihrer Installation „Spa&Beauty“ aktiviert, heißt es. Das MGK plant einen Nachholtermin im Sommer.

Bürgerhaus Eschenbach: Die Theatergruppe Thetasi’s hat ihre für Samstag, 14. März, geplante Aufführung „Unsere Welt ist bunt“ und ihre anschließende Jubiläumsfeier abgesagt.

Georg-Heimann-Halle Netphen: Die für den 14. März geplante „Netpher Partynacht – Das Original!“ wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das hat der geschäftsführende Vorstand des Netphener Gesangvereins beschlossen. Als neuen Termin hat der NGV einen Samstag im November 2020 ins Auge gefasst. Alle bereits erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Wer seine Karte(n) dennoch zurückgeben möchte, kann die Vorgehensweise per E-Mail über info@ngv1861.de erfragen.

Kreuztal: Der Integrationsbeirat verschiebt das Kreuztaler Frühlingsfest vom 29. März auf den 23. August.

Turnhalle Obersdorf: Die Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative Lärmschutz an der A 45 Wilnsdorf am 19. März fällt vorerst aus. Der Termin soll allerdings nachgeholt werden.

