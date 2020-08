Corona Siegen-Wittgenstein: „Neue Phase der Pandemie“

Die Wiederaufnahme des Betriebs von Kitas und Schulen in Siegen-Wittgenstein erfordert in der Corona-Pandemie viel Planung.

Siegen-Wittgenstein. In der Coronakrise steht Siegen-Wittgenstein vor weiteren Herausforderung: Schulen und Kitas nehmen den Betrieb wieder auf, Umsicht ist geboten.

„Wir treten in eine neue Phase der Corona-Pandemie ein“, sagt Landrat Andreas Müller: Die Wiederaufnahme des Kita- und Schulbetriebs sei für Schüler, Eltern und Lehrkräfte in Siegen-Wittgenstein eine besondere Herausforderung. „Niemand kann abschätzen, welchen Auswirkungen der Präsenzunterricht auf die Verbreitung des Coronavirus haben wird. Umso mehr sind wir jetzt alle gefordert, ganz besonders klug und umsichtig zu handeln und jedes unnötige Infektionsrisiko zu vermeiden“, so Müller.

Seit dem 10. Juli sind insgesamt mehr als 100 positive Testergebnisse beim Kreisgesundheitsamt eingegangen. Etwas mehr als die Hälfte betreffen Reiserückkehrer oder stehen mit Reiserückkehrern in Zusammenhang. Die andere Hälfte der Infektionen hat andere Ursachen. Das hat eine aktuelle Auswertung des Gesundheitsamtes ergeben.

Die jüngsten Corona-Entwicklungen in Siegen-Wittgenstein

Die veränderte Situation jetzt zum Ende der Ferien führe wieder zu einem spürbar größeren Informationsbedürfnis: Die Zahl der Anrufe bei der Corona-Hotline der Kreisverwaltung ist an manchen Tagen wieder auf bis zu 100 gestiegen.

Außer Fragen zur Reiserückkehr geht es vor allem um die Maskenpflicht im Zusammenhang mit dem Schulunterricht, sowie um die Frage, wo sich Erziehungs- und Lehrpersonal testen lassen kann, wenn der eigene Hausarzt den Corona-Test nicht anbietet. Die Corona-Hotline des Kreises ist aktuell montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

Zentrale Telefonnummer für Siegen-Wittgenstein und Olpe

Es startet zudem eine Infohotline der Ärzteschaft zu Corona-Tests. Für die Testung von Reiserückkehrern, Erziehungs- und Lehrpersonal richten die Kassenärztliche Vereinigung (KV) und der Ärzteverbund Südwestfalen eine eigene zentrale Telefonnummer für Siegen-Wittgenstein, Olpe und den Märkischen Kreis ein.

Denn diese Testungen sollen künftig in der Regel von niedergelassenen Ärzten durchgeführt werden. Die Hotline 02762/97575646 ist ab Mitte der Woche zu erreichen. Anrufer erhalten dort die Information, an welche niedergelassenen Ärzte in der Nähe ihres Wohnorts sie sich zur Testung wenden können.

Beschäftigten in Kindergärten und Schulen wird empfohlen, per E-Mail an coronatest@aevsw.de zu wenden. „Für die Testung stehen genügend niedergelassene Ärzte zur Verfügung“, betonen die Kassenärztliche Vereinigung und der Ärzteverbund Südwestfalen gegenüber dem Kreisgesundheitsamt. Auch eine Internetseite unter www.coronatestpraxis.de wird freigeschaltet.

Tests für Rückkehrer oder aus Risikogebieten jetzt verpflichtend

Jeder, der in die Bundesrepublik Deutschland einreist, hat die Möglichkeit sich kostenfrei testen zu lassen, so die KV. Für Personen, die aus Risikogebieten kommen, ist dieser Test seit dem Wochenende verpflichtend. Alle an öffentlichen und privaten Schulen in NRW beschäftigten Personen, in Kindertageseinrichtungen sowie alle Kindertagespflegepersonen können sich bis Beginn der Herbstferien in NRW alle 14 Tage freiwillig auf Kosten des Landes testen zu lassen.

Dr. Christoph Grabe, Leiter des Kreisgesundheitsamtes betont: „Ein negatives Testergebnis ist immer nur eine Momentaufnahme. Es gibt nie eine absolute Sicherheit, dass man nicht doch infiziert ist.“ Symptome könnten jederzeit im Laufe der 14-tägigen Inkubationszeit oder auch gar nicht auftreten. Weiterhin sei die Hausarztpraxis nach telefonischem Kontakt erste Anlaufstelle bei Symptomen wie Fieber, Husten, fehlender Geruchssinn, Halsschmerzen, allgemeine Abgeschlagenheit und Müdigkeit.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.