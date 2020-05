Corona Siegen-Wittgenstein: Infiziertenzahl sinkt auf 37

Kein neuer positiver Corona-Test in Siegen-Wittgenstein am Dienstag (Symbolbild).

Siegen-Wittgenstein. Vier Personen aus Siegen werden als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamts entlassen. Damit haben sich 259 vom Coronavirus erholt.

Von Montagabend, 11. Mai, bis Dienstagabend, 12. Mai, ist kein weiteres positives Corona-Testergebnis im Kreisgesundheitsamt eingegangen. Dagegen konnten vier Patienten aus Siegen als genesen aus der Überwachung entlassen werden: Ein Kind unter zehn Jahren, zwei Frauen Mitte 60 und ein Mann Mitte 70.

Fünf Corona-Kranke werden aktuell in Siegener Kliniken behandelt

Damit liegt die Zahl der seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infizierten Personen in Siegen-Wittgenstein unverändert bei 304. Die Zahl der Genesenen steigt auf 259. Aktuell sind 37 Personen im Kreis an Covid-19 erkrankt, acht verstorben. Von den derzeit Erkrankten werden fünf in einer Klinik behandelt, einer intensivmedizinisch.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.