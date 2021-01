Corona Siegen: Schnelltest-Zentrum im Split Club in Geisweid

Geisweid. Split Club, früher Gaudimax in Siegen-Geisweid wird ab Montag zum Schnelltest-Zentrum. Es gibt auch einen mobilen Testservice, etwa für Firmen.

Die Gastronomie steht still- somit auch die jeweiligen Locations. Warum diese also nicht sinnvoll nutzen in diesen aufwühlenden Zeiten und umwandeln in Testzentren? Diesem Ruf folgen bundesweit immer mehr Gastrobetreiber und stellen ihre Läden als Testzentrum zur Verfügung. So zieht auch der Split Club (ehemals Gaudimax) in Siegen nach und rüstet um.

"Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Wir haben die Räumlichkeiten des Clubs den nötigen Anforderungen entsprechend umgebaut. Die Tests werden durch geschultes Personal nach den hygienischen Standards in separaten Kabinen durchgeführt", heißt es vom Betreiber "Medicare", der bundesweit solche Testzentren anbietet. Angeboten wird in Siegen ein Antigen-Schnelltest und ein mobiler Testservice, etwa für Unternehmen, Schulen oder Einrichtungen.

Testzentrum im SI-Haus zentral gelegen, Termine in Siegen online buchbar

Das Testzentrum liegt in zentraler Lage direkt im SI-Haus in Geisweid. Über die Webseite www.covid-testzentrum.de/siegen kann online ein Termin für den Schnelltest gebucht werden. Die Betreiber arbeiten mit dem Unternehmen „Medicare“ zusammen, das schon über 25 Testzentren in ganz Deutschland erfolgreich eröffnet hat.

„Durch die vorherige Online-Terminvergabe vermeiden wir Schlangenbildung vor dem Zentrum und gewähren so bestmöglichen Schutz“, so die Betreiber des Testzentrums. Der Split Club eignet sich nach ihren Angaben ideal für ein Testzentrum: Alles funktioniere schnell und einfach: Zur Vordertür rein, am Empfang das Test-Kit holen, sich in eine der drei Kabinen begeben, getestet werden und zur Hintertür wieder raus. Das Ergebnis kann innerhalb von 15 Minuten über einen individuellen QR-Code abgerufen werden.

Der „Test“ kostet 39,90 Euro. „Eine gute Investition für ein sorgenfreies Treffen mit Onkel, Tante, guten Freunden, Oma oder Opa“, so die Betreiber des Testzentrums. Montag, 11. Januar, wird im SI-Haus, Birlenbacher Hütte 11 in 57078 Siegen.