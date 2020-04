Corona Siegen: Ausbildung bei Westnetz wird digital

Siegen. Wegen Corona muss Westnetz die Ausbildungswerkstatt am Standort Siegen vorübergehend schließen, doch der Unterricht wird digital weitergeführt

Wenn die beiden Ausbilder Manuel Berndes und Andreas Petri morgens mit ihren Auszubildenden sprechen, ist zur Zeit wegen Corona vieles anders. Denn seit mehr als einem Monat läuft die Ausbildung beim Verteilnetzbetreiber Westnetz vorübergehend nur noch digital. Die Ausbildungswerkstatt am Standort Siegen bleibt zunächst bis Ende April geschlossen.Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus dem Siegerland

Schnelle Reaktion auf Corona

Um 7 Uhr loggen sich die drei Ausbildungsgruppen mit ihren Ausbildern in den Teamchats zum virtuellen Unterricht ein. Je nach Ausbildungsabschnitt und Ausbildungsjahr nutzen die Gruppen unterschiedliche digitale Medien. Nach einem Austausch über aktuelle Themen erhalten die Auszubildenden Aufgaben, erläutert Edgar Maaßen, Leiter der technischen Ausbildung Region Mitte bei Westnetz: „Die Azubis bearbeiten alle Themen bis zum Nachmittag. Dabei können sie sich jederzeit an die Ausbilder wenden oder sich untereinander austauschen.“

Ab 14.30 Uhr beginnen die Tagesabschlussgespräche zwischen den Auszubildenden und ihren Ausbildungsmeistern. „Wir sind sehr positiv überrascht, wie gut das funktioniert“, zieht Maaßen ein Fazit nach vier Wochen. Die Azubis seien begeistert und mit einer hohen Disziplin dabei. „Und was mich am meisten freut, ist die Tatsache, dass sich alle untereinander unterstützen.“ Dass die gewerblich-technische Ausbildung bei Westnetz in Corona-Zeiten organisatorisch schnell auf eine digitale Lernplattform verlegt werden konnte, liegt an der Tatsache, dass das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr im Zeichen der Digitalisierung alle Auszubildenden mit einem iPad ausgestattet hat. „So war es für uns möglich, auf die außergewöhnliche Situation zügig zu reagieren und handlungsfähig zu bleiben“, so Maaßen.

Ergänzung über Corona hinaus

Zur Zeit arbeitet Westnetz an einem Rückkehrkonzept für dringliche handwerkliche Ausbildungsinhalte in der Ausbildungswerkstatt. Diese können natürlich nur mit entsprechenden Schutzmaßnahmen stattfinden. Hierbei stehen der Sicherheitsabstand und die Hygiene an oberster Stelle. Die Maßnahme, die technische Ausbildung digital durchzuführen, ist zunächst bis zum 30. April geplant. Ein vollständiger Ersatz ist das rein digitale Lernen im Fall einer gewerblich-technischen Ausbildung nicht. „Es fehlt der persönliche Kontakt sowie die Arbeit und Unterweisung am Werkstück, ebenso fehlt der praktische Bezug in den Fachbereichen“, stellt Maaßen fest. „Aber die Ausbildung via Tablet kann auch künftig auch über Corona hinaus eine gute Ergänzung sein, um flexibel und ortsunabhängig betriebsnah auszubilden.“

Auch das weitere Ausbildungsjahr 2020 sieht Westnetz nicht gefährdet und stellt wieder attraktive Ausbildungsplätze mit Start zum 17. August 2020 am Standort Siegen zur Verfügung. Weitere Informationen zu Bewerbungschancen sind unter www.westnetz.de/karriere zu finden.

