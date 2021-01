Corona Netphen: Nächste Woche Impfstart in zwei Pflegeheimen

Siegerland. Siegener Marien-Heim war Vorreiter bei Impfungen in Pflegeheimen, jetzt geht es weiter. Auch in Einrichtungen der Diakonie wird im Januar geimpft

Die Mariengesellschaft Siegen hat die Impfaktionen in ihren Alten- und Pflegeheimen gut im Griff. Pressesprecher Dr. Christian Stoffers: Das St.-Marien-Heim in Siegen-Weidenau sei das erste NRW-weit gewesen, in dem geimpft worden sei (wir berichteten). 105 Dosen seien verimpft, insgesamt 89 Bewohner sowie Mitarbeiter versorgt worden.

In der kommenden Woche soll es weitergehen: Dann soll in den Pflegeeinrichtungen St. Elisabeth und St. Anna in Netphen geimpft werden. Andere Pflegeheime in Nordrhein-Westfalen waren in die Kritik geraten, weil mehr Impfdosen geordert worden waren, als Einwilligungserklärungen vorhanden waren. „So etwas gibt es bei uns nicht“, sagt Dr. Christian Stoffers.

Diakonische Altenhilfe im Siegerland: Im Januar in allen Häusern impfen

Sollte die Situation eintreten, dass es mehr Impfdosen gibt, würden die weitergegeben. „Bei uns wird nichts wegeschmissen.“ Das Problem sei, dass angebrochen Impfdosen nur zwei Stunden lang haltbar seien. Lediglich im Kühlschrank könnten sie längere Zeit aufbewahrt werden, erläutert der Pressesprecher.

In den Senioren- und Pflegeheimen der Diakonischen Altenhilfe Südwestfalen sollen die ersten Impfungen an diesem Wochenende erfolgen, im Sophienheim in Siegen und im Hülsemann-Haus in Hagen-Hohenlimburg. „Wir hoffen, dass im Januar alle impfwilligen Bewohner und Mitarbeiter unserer sieben Häuser geimpft werden können“, so Diakonie-Pressesprecher Stefan Nitz.