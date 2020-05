In Siegen-Wittgenstein werden am Donnerstag keine weiteren Coronainfektionen registriert.

Zahlen Corona in Siegen-Wittgenstein: zwei neue Infektionen bekannt

Siegen-Wittgenstein. Seit Beginn der Corana-Pandemie haben sich 293 Menschen in Siegen-Wittgenstein mit dem Virus infiziert. 48 davon sind aktuell erkrankt.

Zwei weitere positive Corona-Testergebnisse meldet das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein am Donnerstag. Es handelt sich um einen Mann Mitte 20 aus Siegen und eine Seniorin Ende 80 aus Wilnsdorf. Damit liegt die Zahl der bisher bestätigten Corona-Fälle im Kreis Siegen-Wittgenstein bei 293.

Sieben Infizierte sind am Donnerstag als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen worden: aus Siegen (ein Mann Mitte 20, eine Frau Ende 50 und ein Mann Anfang 50), Kreuztal (eine Frau um die 30), Netphen (eine Frau Ende 50 und ein Mann Ende 50) und Hilchenbach (eine Frau Anfang 40). Damit liegt die Zahl der Genesenen mittlerweile bei 237. Aktuell erkrankt sind noch 48 Personen. Derzeit müssen sechs Menschen aus Siegen-Wittgenstein in Krankenhäusern behandelt werden, davon momentan aber keiner mehr auf der Intensivstation. Seit Beginn der Pandemie sind acht Menschen aus Siegen-Wittgenstein an Covid-19 gestorben.

Erkrankte in Siegen-Wittgenstein nach Kommune

Bad Berleburg: 2

Bad Laasphe: 0

Burbach: 0

Erndtebrück: 0

Freudenberg: 0

Hilchenbach: 7

Kreuztal: 4

Netphen: 4

Neunkirchen: 1

Siegen: 29

Wilnsdorf: 1

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

https://interaktiv.wp.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/#regio.