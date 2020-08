Corona in Siegen-Wittgenstein: Zwei Kitas geschlossen

Siegen-Wittgenstein. Weil mehrere Kinder Symptome zeigen, hat das Kreisgesundheitsamt Siegen-Wittgenstein zwei Kitas geschlossen.

Das Kreisgesundheitsamt hat den Ev. Kindergarten „Wirbelwind“ in Siegen und das AWO-Familienzentrum Freudenberg vorläufig geschlossen.

In beiden Einrichtungen gibt es eine größere Anzahl von Kindern, die Symptome zeigen, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden können. Die Kitas bleiben mindestens so lange zu, bis die Testergebnisse vorliegen, heißt es aus dem Kreishaus.

Zudem sind der Behörde in Siegen am Freitag fünf positive Testergebnisse gemeldet geworden: vier Frauen aus Siegen (um die 20, 40, 50 und 60) und ein Mann um die 30 aus Bad Laasphe. Eine Person ist ein Reiserückkehrer, drei hatten Kontakt zu bestätigt Infizierten, eine wurde beim Hausarzt getestet. Eine Person wird im Krankenhaus behandelt.

Acht Personen in Siegen-Wittgenstein genesen

Zugleich gelten acht Personen als genesen: Alle wohnen in Siegen (drei Kinder, Frau Mitte 20, Frau um die 40, Frau Mitte 40, zwei Männer Mitte 60). Seit Beginn der Pandemie haben sich 506 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 422 sind wieder genesen, acht gestorben. Aktuell infiziert sind 76 Personen.

In der Gesamtschule Auf dem Schießberg in Geisweid kann die 7c wieder unterrichtet werden. In der Förderschule Am Sonnenhang in Netphen kann die betroffene Klasse ebenfalls wieder zur Schule gehen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

