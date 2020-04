Diese Bilder wird es in diesem Jahr nicht geben. Das Aufstellen von Maibäumen ist angesichts der Coronavirus-Krise buchstäblich nicht zu stemmen, so die Gemeindeverwaltung Wilnsdorf.

Pandemie Corona in Siegen-Wittgenstein: Maibäume aufstellen verboten

Wilnsdorf. Die Coronavirus-Krise hat nicht zuletzt Einfluss aufs Brauchtum. Das Aufstellen vom Maibäumen etwa ist verboten, so die Wilnsdorfer Verwaltung.

Maibäume wird es angesichts der Coronavirus-Krise in diesem Jahr nicht geben. Wie die Gemeindeverwaltung Wilnsdorf mitteilt, ist das Aufstellen eines großen Maibaum unter Einhaltung der geltenden Coronaschutzverordnung buchstäblich nicht zu stemmen.

Denn mehr als zwei Personen dürfen sich nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit treffen – sofern es sich nicht um Familien- oder Haushaltsangehörige handelt. Zusammenkünfte sind eindeutig untersagt.

Aber natürlich können die Orte in Wilnsdorf und im Rest des Siegerlands mit kleinen Bäumchen, Zweigen oder bunten Bändern geschmückt werden – eben alles, was alleine oder mit Hilfe einer weiteren Person in gebührendem Abstand möglich ist.

Ganz klar verboten sind alle Tanzveranstaltungen oder Feste rund um den Maifeiertag, und der Ausflug ins Grüne darf maximal zu zweit oder im Familienkreis stattfinden.

