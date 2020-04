Corona in Siegen: Verbraucherzentrale rät zu Schutzmasken

Siegen. Das öffentliche Leben in der Coronavirus-Krise nimmt langsam wieder Fahrt auf. Aber bitte nicht ohne Schutzmasken, so die Verbraucherzentrale.

Die Einschränkungen im öffentlichen Leben in Siegen sind in kleinen Schritten gelockert worden. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Bussen und Bahnen und beim Einkaufen ist Teil des Schutzpakets und wird bis auf Weiteres jedem dringend empfohlen.

Einfache Textilmasken, die Mund und Nase bedecken, halten zwar keine Viren zu hundert Prozent ab, betont die Verbraucherzentrale. Aber sie helfen die Verbreitung der Viren im Nahbereich zu stoppen. Maskenträger können auf diese Weise andere Menschen vor einer Tröpfcheninfektion schützen, falls sie das Corona-Virus in sich tragen, sagen die Verbraucherschützer weiter und erläutern, was auch mit Maske zu beachten ist.

Filtermasken medizinischem Personal vorbehalten

Wer bereit ist, bei allen unvermeidlichen Gängen und Kontakten einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sollte sich jedoch keine medizinischen Filtermasken besorgen. Denn OP- und andere Profi-Masken (FFP1- und FFP2-Masken) werden dringend zum Schutz von Patienten, Ärzten und Pflegepersonal benötigt.

Die begehrte und inzwischen äußerst knappe Ware wird am Markt oft als Fake-Variante oder zu völlig überteuerten Preisen angeboten. Das Nähen und Tragen einer einfachen Stoffmaske – am besten aus Baumwolle – ist zwar nur ein Notbehelf, der beim Gang nach draußen jedoch helfen kann, die Verbreitung von Coronaviren etwas mehr einzudämmen.

Rechtlichen Rat zum Warenkauf bieten die Beratungsstellen der Verbraucherzentrale NRW – derzeit ausschließlich telefonisch oder per E-Mail.

Eine Tröpfcheninfektion ist nach derzeitigem Stand der Hauptübertragungsweg für Coronaviren. Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske kann vor allem andere Menschen vor einer Infektion schützen. Wer zu selbstgenähten Masken aus Stoff greift, sollte darauf achten, dass sie aus mehreren Lagen bestehen – am besten indem eine Schicht in Falten gelegt wird.

Nur ein an den Rändern eng anliegender, mehrschichtiger Schutz, der Mund und Nase bedeckt, fängt die Tröpfchen auf, die sonst beim Sprechen, Husten oder Niesen in einem Umkreis von eineinhalb Metern ausgestoßen und verteilt werden. Außerdem trägt der Mundschutz dazu bei, das unwillkürliche Anfassen von Mund und Nase zu unterbinden. Als Material eignet sich am besten Baumwolle, weil dieses Material luftdurchlässig ist und in der Maschine bei 60 Grad waschbar ist.

Bei Angeboten im Internet Seriosität prüfen

Viele Menschen nähen aus Kapazitätsmangel am Markt den Mund-Nasen-Schutz selbst, verschenken oder vertreiben ihn über kommunale Einrichtungen, in Onlineportalen oder in kleinen Geschäften. Auch Textilhersteller stellen ihre Produktion zum Teil auf Stoffmasken um.

Bereitwillige Maskenträger können sich in ihrem persönlichen Umfeld nach entsprechenden Angeboten umsehen. Kunden, die im Internet auf ein Selfmade-Angebot stoßen, sollten auf die Seriosität des Anbieters bei seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und im Impressum achten und vom Kauf teurer Produkte absehen, so die Verbraucherschützer.

Wer vom Einkaufen oder Spaziergang nach Hause kommt und dabei in Kontakt mit unzähligen Oberflächen gekommen ist, muss unbedingt weiterhin zuerst seine Hände gründlich mit Seife waschen. Erst anschließend sollte man den Mundschutz abnehmen und ihn so aufhängen, dass er nichts berührt und gut trocknen kann.

Tipp aus Siegen: Sterilisieren im Schnellkochtopf

Die Maske sollte auf keinen Fall mit ungewaschenen Händen an der Innenseite, sondern am besten nur an den Bändern berührt werden. Hände danach nochmal gründlich waschen. Das gilt vor allem bei einer mehrfachen Anwendung des Notbehelfs. Wie die eigene Zahnbürste sollte auch ein Mund-Nasenschutz mit niemandem geteilt werden. Den Mundschutz so häufig wie möglich in der Maschine bei 60 Grad mit herkömmlichem Voll-Waschmittel waschen, auch wenn man nur ein Exemplar besitzt, raten die Experten.

Aus dem St. Marien-Krankenhaus in Siegen kommt folgender Tipp für das Sterilisieren der Masken. Für das Abtöten der Coronaviren reicht eine Erhitzung auf 60 bis 70 Grad aus. Problematisch bleibt dabei, dass Bakterien erhalten bleiben. Den größten Teil von ihnen wird man los, wenn die Masken im handelsüblichen Schnellkochtopf sterilisiert werden.

Dafür die Maske in die Auffangschale legen, den Boden des Topfes mit Wasser bedecken und das Ganze einmal „hochjagen“ und dann abdampfen. Nach dem Trocknen ist die Maske wieder einsatzbereit. Es ist darauf zu achten, dass das Maskenmaterial auch die Temperatur aushält.

Der beste Schutz vor dem Coronavirus bleibt allerdings das Abstandhalten – mindestens eineinhalb Meter zu anderen Menschen.

