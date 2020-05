Corona: In Siegen und Umland sechs neue Fälle

Siegen-Wittgenstein. Sechs Personen haben am Freitag ihr positives Corona-Testergebnis bekommen. Insgesamt sind derzeit 221 Siegen-Wittgensteiner in Quarantäne.

In den vergangenen 24 Stunden sind sechs neue positive Corona-Testergebnisse im Kreisgesundheitsamt eingegangen. Außerdem konnten sieben Personen als genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen werden. Damit liegt die Zahl der Personen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus infiziert haben jetzt bei insgesamt 299. 47 Personen sind zurzeit noch erkrankt, 244 bereits wieder genesen und acht verstorben.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die neu erkrankten Personen kommen aus Siegen (Frau Ende 60, Mann Anfang 60, Mann Anfang 50), Kreuztal (Frau Mitte 40, Mann Ende 60) und Hilchenbach (Frau Mitte 60).

Als genesen konnten heute aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen werden: Eine Frau aus Siegen (Anfang 30), eine Frau aus Kreuztal (Anfang 20) eine Frau aus Netphen (Anfang 70), drei Patienten aus Hilchenbach (Kind, Mann Ende 60, Frau Mitte 40) und eine Frau aus Bad Berleburg (Anfang 70).

Vier Patienten im Krankenhaus

Derzeit müssen vier Menschen aus Siegen-Wittgenstein in heimischen Krankenhäusern behandelt werden, davon momentan aber keiner auf der Intensivstation. 221 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Diese Woche wurden 348 Beprobungen im Auftrag des Gesundheitsamtes durchgeführt. Seit Beginn der Pandemie wurden bereits über 2800 Abstriche genommen. Dazu kommt noch einmal in etwa die gleiche Anzahl an Testungen durch niedergelassene Ärzte und die heimischen Krankenhäuser. Diese testen auf eigene Veranlassung in Verdachtsfällen sowohl Patienten als auch Mitarbeiter. Das Kreisgesundheitsamt wird in diesen Fällen dann lediglich über positive Testergebnisse informiert.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.