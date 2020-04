Wegen des Coronavirus vorerst passé: Klimademos in Siegen. Umwelt schützen geht trotzdem, sagen Aktivisten. (Archivfoto)

Pandemie Corona in Siegen: Fridays for Future will Müll sammeln

Siegen. Klimademos sind wegen des Coronavirus vorerst passé. Umwelt schützen geht trotzdem, sagen Fridays For Future und Extinction Rebellion.

Die Siegener Ortsgruppen von Fridays For Future und Extinction Rebellion rufen jetzt zum Corona Clean-Up auf.

Normalerweise findet ein Clean-Up in großen Gruppen statt. Gemeinsam wird Müll von Boden aufgesammelt und so ein großer Bereich gereinigt.

„Natürlich ist es wichtig, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben und sich an das Kontaktverbot zu halten,“ so Lukas Schaub von Extinction Rebellion, „aber einige Menschen gehen aktuell auch mal spazieren, damit ihnen zu Hause die Decke nicht auf den Kopf fällt. Wir dachten uns: Warum nicht das Schöne mit dem Nützlichen verbinden.“

Beim Spaziergang im Siegerland Müll aufsammeln

Statt einen großen Bereich zu säubern, geht es beim Corona Clean-Up darum, beim Spaziergang den Müll aufzusammeln, der am Wegesrand und in der Natur liegt. An der Aktion können sich alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen, heißt es weiter.

Dazu werden lediglich eine Mülltüte und Handschuhe oder eine Greifzange gebraucht.

Auswirkungen auf Siegener Klimabewegung

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wirken sich auch auf die Siegener Klimabewegung aus. Aktuell finden keine Klimastreiks statt und auch andere geplante Aktionen müssen verschoben werden. „Gerade in Zeiten der Corona-Krise dürfen wir den Klimawandel nicht vergessen“, betont allerdings Julia Hunt von Fridays For Future.

„Je später wir handeln, desto größer werden die Herausforderungen sein, denen wir uns in der Zukunft stellen müssen. Nach wie vor gilt, dass wir jetzt handeln müssen um das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen und größere Schäden zu verhindern.“ Deshalb sei es wichtig auch jetzt weiter auf das Thema aufmerksam zu machen.

Auf den sozialen Plattformen werden die Ergebnisse unter #CoronaCleanUp gesammelt.

