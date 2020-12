Pandemie Corona in Siegen: DRK hilft an Weihnachten mit Schnelltests

Siegen 22 DRK-Einsatzkräfte aus Siegen-Wittgenstein unterstützen bei Corona-Schnelltests in Pflegeeinrichtungen an den Feiertagen.

Verschiedene DRK-Ortsvereine aus Siegen-Wittgenstein unterstützen Pflegeeinrichtungen in Siegen-Wittgenstein bei Corona-Schnelltests von Angehörigen, von pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung von Donnerstag, 23., bis vorerst Sonntag, 2. Januar.

Auch das DRK kommt damit einer Bitte von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann nach, in diesem besonders besucherintensiven Zeitraum das Sicherheitsniveau für möglichst viele Besuche zu erhöhen und die Pflegekräfte zu entlasten, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Ein lückenloses Unterstützungsangebot für alle Pflegeeinrichtungen an allen Wunschtagen könne leider nicht garantiert werden. Die Verfügbarkeiten orientieren sich an den örtlichen Kapazitäten der Hilfsorganisationen.

Land NRW trägt Verantwortung und Kosten

Dabei trägt das Land die Verantwortung für die regulatorischen Rahmenbedingungen, zum Beispiel Corona-Schutzverordnung, und übernimmt die Kosten für die Einsätze der Hilfsorganisationen.

Die Träger der Pflegeeinrichtungen indes sind für die Beauftragung der Hilfsorganisationen zuständig: Sie prüfen den Bedarf an externer Unterstützung für die Testung von Besuchenden in ihren Einrichtungen und geben diesbezüglich zeitnah und rechtzeitig Informationen an die lokalen Hilfsorganisationen. Sie stellen Räumlichkeiten und zertifiziertes, zugelassenes Material für die Schnelltestungen zur Verfügung und persönliche Schutzausrüstungen bereit. Außerdem sind sie für die Registrierung der besuchenden und zu testenden Personen und die Dokumentation sowie die Meldung der Ergebnisse zuständig.

22 Einsatzkräfte aus Ortsvereinen Siegen-Wittgenstein

Abhängig von der Dichte an Pflegeeinrichtungen oder der Nachfrage an Schnelltests können die jeweilige Wohn- und Teilhabegesetz Behörde (WTG) und die lokalen Gliederungen der Hilfsorganisationen Sonderwege abstimmen, heißt es weiter. Befinden sich beispielsweise in einem Ballungsraum mehrere Einrichtungen in unmittelbarer Nähe, könnten die Testungen auch in einer zentral gelegenen Lokalität stattfinden.

Mittlerweile haben sich rund 22 DRK-Einsatzkräfte aus den Ortsvereinen Eiserfeld/Eisern, Kaan-Marienborn, Siegen-Mitte, Neunkirchen und Kreuztal für die Einsätze gemeldet. Stellvertretend für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sprach Petra Trogisch, stellvertretende Kreisrotkreuzleiterin, allen Einsatzkräften Dank und Anerkennung aus: „Wir tun, was wir können, um der Bitte von Gesundheitsminister Laumann zu entsprechen. Anstatt die kommenden Feiertage ungestört zu genießen, unterstützen unsere Hilfskräfte die Pflegeeinrichtungen dabei, das Sicherheitsniveau von Besuchen über Weihnachten und Silvester zu erhöhen und damit der Einsamkeit der Bewohnerinnen und Bewohner entgegenzuwirken.“

